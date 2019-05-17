В Тульском художественном музее представили новый русский букварь

Как изобразить эхо на бумаге? Это знает автор буквы Э

Проект уже известен любителям современной живописи, он был презентован в Москве в прошлом году. Выставка реализована в жанре книги художника. Это своеобразный творческий метод, в котором автор использует книжную форму в качестве основополагающего инструмента для самовыражения.

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Любой крупный художник ХХ века принимал участие в этом концепте. Существуют противоположные взгляды на этот жанр. Один из них протестный: в противовес салонному, академическому искусству, авторы делали нарочито грубые, очень простые в исполнении работы. В других случаях в этом жанре создавали коллекционную книгу, рассчитанную на ценителей. Российская книга художника, как жанр, впитала в себя оба подхода.

Порядок букв – Е в алфавите стоит впереди - недаром перепутан. Несмотря на то, что русская буква с точками, практически исчезла, след остался…

Как правило, книга художника создавалась одним автором, например, всем известная азбука Бенуа. В данном проекте работы выполнены печатной графикой. Это - срез современного русского искусства, поскольку каждый участник проекта создал свою «визитную карточку». Стиль каждого из 33 художников узнаваем. Несмотря на то, что каждый делал свое авторское высказывание, проект получился цельным. Выставка с одной стороны – очень серьезная, с другой стороны – в ней есть элемент игры, хулиганства.

Буква Й (и краткая) может служить не только символом русского алфавита твердотелой скрепой всей нашей жизни. Она на все согласная, но с виду какбы гласная. Она когда видна, а когда прячится в другие буквы. Наконец, ей решительно пофиг, какую кратку носить

Читай между строк

Проект создавался в течение года. На выставке представлены работы в технике шелкография, гравюра на пластике, фотография, фотопечать, гравюра на меди, монотипия, литогравюра. В проекте «Русский Букварь» послание, зашифрованное в работах не ограничивается визуальным и концептуальным рядом. Каждый автор создал 60 работ на определенную букву, сопроводив ее изображениями, метафорическим текстом. Благодаря этому, графические символы стали не просто обозначением звуки речи, получили свой смысл, характер, отражающий взгляд художника на себя и мир. В экспозиции изображения букв русского алфавита раскрывают основные смыслы современной реальности.

Фото Алексея Фокина.

- В печатной графике нет такого понятия как копия. Каждый из 60-ти отпечатанных экземпляр – это оригинал. Все они разные, немного отличаются от предыдущего, каждый экземпляр пронумерован и подписан художником. В Туле представлен последний, 60-й экземпляр «Букваря. Смысл в каждой работе, безусловно, есть. Но я бы не хотел прямого прочтения. Можно найти много разных смыслов», - рассказал автор буквы Ы и куратор проекта Михаил Погарский.

Чеканят черти Че и Че-бурашек… Действиетельно, образы с этого полотна настолько растиражированы и затерты, что граница между ними практически стерта…

Один из комплектов «Русского букваря» будет выставляться в Казани 24 мая, в День славянской письменности. Один экземпляр подарен Эрмитажу и будет участвовать в выставке азбук и букварей из собрания музея, еще один из экземпляров передан Пушкинскому музею. Осенью экспозиция посетит Нижний Новгород.

Азбука жизни

Фото Алексея Фокина.

Майя Авеличева, коллекционер: «С выставками книги художника – очень сложная история. Непонятно, как можно посмотреть работы, не развесив их в выставочном зале, но при этом теряется ощущение книги как некой целостности. Я пока не нашла для себя решения этой сложной задачи экспонирования.

Выставка - эта попытка создания нового русского букваря. В истории было много азбук и букварей. В данном случае концепция интересная, художники разные, смысл каждой буквы – разный. Зато каждый посетитель сможет найти что-то свое. Это - самое главное».