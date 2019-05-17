В Туле отмечают 100-летие областного краеведческого музея. 17 мая проходят праздничные мероприятия.

Фото: Алексей ФОКИН

Они стартовали с костюмированного интерактивного шоу с участием аниматоров у центрального входа в музей.

Фото: Алексей ФОКИН

Кульминацией торжественной части стало торжественное гашение первых экземпляров немаркированных почтовых карточек «100 ЛЕТ ТОКМ».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Посетители экспозиции пригласили на знакомство с юбилейной выставкой «Век созидания».

Фото: Алексей ФОКИН

Они получили редкую возможность ознакомиться с собраниями тульского металла, этнографии, предметов городского быта, редких фотографий, документов, графики, тематическими коллекциями по истории тульского образования, театра, личными фондами выдающих туляков.

Фото: Алексей ФОКИН

Особое место в экспозиции заняли коллекции тульской Палаты древностей, предметы из дворянских усадеб Тульской губернии, а также памятники старины из расформированных в 1920 -1950-х гг. других музеев региона.

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что начало краеведческому музею положила художественно-историческая выставка. Она была открыта 18 мая 1919 года в Туле. Несколько поколений музейных работников пополняли фонды, формировали интересные разнопрофильные коллекции, отражающие основные вехи истории Тульского края.