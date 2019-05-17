2019-05-17T14:51:57+03:00
Общество

В Туле подняли зарплату водителям общественного транспорта

Таким было поручение главы администрации Тулы Евгения Авилова
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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По поручению главы администрации города Евгения Авилова в Туле разработали комплекс мер по увеличению заработной платы водителям, слесарям, кондукторскому составу.

С 1 апреля 2019 года увеличились часовые тарифные ставки водителям в среднем на 5 000 рублей за баланс часов рабочего времени. Для этого были выделены дополнительные средства.

Теперь зарплата составляет около 41 000 рублей. В период обучения специальности выплачивается стипендия - 15 000 рублей.

По данным Администрации Тулы, отмечается приток новой рабочей силы. Работа транспорта улучшилась: ежедневно на линию выпускают 128 единиц автобусов при плановых 130-ти. За три месяца этот показатель увеличился на 30-40 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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