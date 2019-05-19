19 мая в ходе заключительного домашнего матча чемпионата России-2018/19 тульский "Арсенал" уступил "Краснодару".

Первые минуты встречи команд прошли в хорошем темпе. Команды старались найти лазейки в обороне друг друга. Под занавес первого тайма арсенальцы провели несколько неплохих атак, но футболисты «Краснодара» отодвинули игру от своих ворот.

На 55 минуте Петров открыл счет - 0:1. Перейра удвоил счет на 69 минуте - 0:2. На 83 минуте Ари забил гол в ворота "Арсенала" - 0:3.

Кстати, встреча «Арсенала» и «Краснодара» стала 1000-й игрой, которую главная команда Тулы проводит на Центральном стадионе в рамках чемпионатов СССР и России на всех уровнях.