В Тульской области стартовал летний туристический сезон

В регионе стартовал летний туристический сезон «Тула. Лето. Море впечатлений». 17 мая на набережной прошли концерты, конкурсы и мастер-классы, спектакли и интерактивные игры, тематические ярмарки, стендап-выступления. От Крестовоздвиженской площади прошло уличное театрализованное шествие.Теперь такие мероприятия будут проходить перед началом каждых летних выходных.

Этим летом всех жителей региона ждут яркие, интересные фестивали. А каждые выходные на набережной будут проходить выступления уличных артистов, различные интерактивные площадки, театрализованные шествия.

В рамках программы турсезона гостям города будут предложены тематические системы лояльности: в объектах туриндустрии (гостиницы, рестораны) туристы смогут получить бонусы, преференции, скидки. Летний туристический сезон будет продолжаться до Дня города Тулы.