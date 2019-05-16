Котельные Тулы начали готовить к новому отопительному сезону

На котельных Тулы начался профилактический ремонт. Из-за этого часть города осталась без горячей воды. Ограничения будут действовать всего две недели, вместо трех. Таковы новые санитарные нормы.

Отметим, что всего в Туле функционируют 179 котельных, из них 155 - муниципальные. После окончания отопительного сезона на всех начались подготовительные работы к новому отопительному сезону.

На эти цели в 2019 году заложены беспрецедентные средства - около 800 миллионов рублей. Из них 200 миллионов рублей - это деньги городского бюджета, еще столько же – средства АО «Тулатеплосеть», остальное – деньги прочих ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, предприятий – собственников подведомственных котельных.

На 20 миллионов рублей уже приобретены трубы для замены ветхих тепловых сетей.

Также, в этом году в населенных пунктах Большой Тулы будет приобретено новое оборудование для автоматизации ряда котельных.

Разыгран аукцион на 7,5 миллионов рублей по приобретению необходимого материала и оборудования, которое будет передано для установки предприятию АО «Тулатеплосеть».

Работы будут выполнены в течение двух месяцев. Новую автоматику установят на котельных в Ильинке, Петелино, Октябрьском и в других населенных пунктах.

Согласно постановлению главы администрации Тулы Евгения Авилова все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения к новому отопительному сезону управляющим компаниям необходимо завершить к 23 августа.

Профилактические ремонтные работы на городских котельных всеми ресурсоснабжающими организациями должны быть завершены до 1 сентября.