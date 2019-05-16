Средняя зарплата в Тульской области за март 2019 года составила 36 176 рублей

За три месяца 2019 года средняя заработная плата в Тульской области составила 34 868,5 рублей, за март 2019 года – чуть выше - 36 176,2 рублей. Об этом свидетельствует опубликованная Туластатом статистика.

Среди самых высокооплачиваемых профессий оказались - финансисты (банкиры) и страховщики - 50 613.7 рублей (за три месяца 2019 года).

Сразу за ними - представители профессиональной, научной и технической деятельности - 45 115.1 рублей.

Далее идут работники сферы информатизации и связи - 43960.9 рублей за три месяца.

Чуть меньше у представителей области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 43 120.8 рублей.

Дальше идут энергетики и газовики (41305.9 рублей), работники предприятий обрабатывающей сферы, т.е. промышленных предприятий региона (39796.8 рублей), госуправленцы (36106.5 рублей) и те, кто занят добычей полезных ископаемых (36060.1 рублей).

Медицина - 34001.0, транспортировка и хранение - 33523.0, строительство - 30018.7, сельское хозяйство - 29867.1, образование - 27440.8, водоснабжение и утилизация - 26679.2, торговля и ремонт - 26541.6, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги - 25042.3, недвижимость - 23403.7, рестораны и гостиницы - 22191.0, прочие виды услуг - 21199.2.

Стоит отметить, что эти данные - средние арифметические, то есть были сложены все заработки, и полученное число поделено на количество работников.