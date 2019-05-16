Нет лучше оружия, чем крепкая дружба: в Тулу приехали 300 курсантов из России и стран СНГ

В нем приняли участие будущие офицеры из 25 регионов России, а также делегации из Армении, Белоруссии, Узбекистана. 300 конкурсантов в течение четырех дней защищали свои разработки, знакомились, обменивались идеями.

Тульский суворовец Ярослав Лопырев рассказал о проекте, который представил в секции естественно-географические науки. Его тема «Зависимость соматических и поведенческих эффектов от характера питания на примере моллюсков»:

Фото Алексея Фокина.

- Мы проверили гипотезу, что избыток в питании разрешенных пищевых добавок способен вызывать патологические состояния. Использовали янтарную кислоту, входящую в состав спортивного питания, и комплекс пищевых добавок. Выяснилось, что избыток пищевых добавок снижает двигательную активность, требующую умственной работы и принятия решений.

Курсант Тульского суворовского училища, Селезнев Иван, представил проект о будущем времени в русском и английском языках:

Фото Алексея Фокина.

- В английском языке по сути два времени – прошлое и настоящее. Будущее время носители языка выражают через настоящее. В зависимости от грамматической формы глаголы приобретают различные оттенки значения. В русском языке будущее время выражают не через грамматические, а через лексические формы. Мы сделали выводы, что носители разных языков думают по-разному. Так язык влияет и на психологию человека.

Юрий Дубовик представлял филиал Нахимовского военного училища в городе Севастополе:

Фото Алексея Фокина.

- Мы создали лазерную установку, которая передает сообщения с помощью азбуки Морзе, абсолютно исключая ошибки. Свет попадает на фоторезистор, компьютер сам переводит сигналы в графические знаки и автоматически кодирует. Проект может быть использован для передачи сообщений между кораблями в условиях радиомолчания.

Нахимовец Артем Еременко, разработал 3D модель динамического стенда для отработки взлета и посадки беспилотника на палубу в условиях морской качки:

Фото Алексея Фокина.

- С помощью датчика производится анализ расстояния до палубы. Разработка помогает автоматизировать процесс посадки и взлета беспилотника.

Курсанты Артем Киракасян и Мерюжан Есаян представляли в Туле Военно-спортивный лицей имени Монте Мелконяна (Армения):

Фото Алексея Фокина.

- Мы приехали, чтобы посмотреть, как проходит фестиваль. Хотим участвовать в следующем году. В Суворовском училище познакомились с ребятами, подружились. Быт и жизнь суворовцев немного отличается, но дисциплина военного учреждения – это то, что нас объединяет.

Проекты победителей будут представлены на всеармейском фестивале «Армия России». Туда попадут инновационные работы, которые могут найти практическое применение.