«Ночь музеев» в Тульской области: программа мероприятий

18 мая 2019 года, в Тульской области пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».

В нынешнем году она посвящена 150-летию со дня открытия таблицы Менделеева, поэтому музейные мероприятия будут объединены общей темой «Элементы».

В этот день будет дан старт празднованию 100-летия Тульского областного художественного музея. В 18:00 откроется видеоарт-перформанс «В этих снах наяву...», в котором будут представлены работы современных российских художников из программы международного фестиваля видеоарта «Сейчас&Потом».

Затем акция продолжится на Площади искусств, где можно будет познакомиться с интересной и неординарной интерпретацией истории Букваря, малоизвестными и даже экзотическими музыкальными инструментами. Театр моды «Контур» представит «Венецианский карнавал». Маленькие зрители поучаствуют в веселой сказке-спектакле «Театра Теней». Завершится акция шоу театра огня «Эра».

В музеях и учреждениях культуры Тульской области будут представлены специальные программы, мастер-классы, выставки, концерты.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА - ЗДЕСЬ.