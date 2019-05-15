Происхождение огромного провала в тульском селе Дедилово выясняют специалисты

В среду, 8 мая, на одном из частных землевладений в селе Дедилово Киреевского района произошло чрезвычайное происшествие.

Владельцы обнаружили на своем земельном участке провал глубиной с пятиэтажный дом. Диаметр ямы составил порядка 15 метров.

Фото: Алексей ФОКИН

Односельчане рассказывают, что во время обрушения грунта был слышен странный гул. В настоящее время доступ к гигантской воронке ограничен из-за опасности дальнейшего расширения провала.

Фото: Алексей ФОКИН

По словам местных жителей, такие провалы у них в их селе происходят с довольно часто. Местность в Дедилово заболочена и испещрена шахтами. В 30-60-е годы двадцатого века здесь активно добывали бурый уголь.

Фото: Алексей ФОКИН

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- Воронка могла образоваться из-за закрытых карстов. Карст – это процесс химического растворения пород, - пояснил главный геолог ООО «Спецгеологоразведка» Андрей Костенко. - Но прежде чем делать окончательные заключения необходимо изучить состав грунта, особенности залегания известняка, уровень грунтовых вод.

Фото: Алексей ФОКИН

Случаи образования гигантских провалов в регионе были уже не раз. В 1981 году близ поселка Скуратово образовалась овальная воронка диаметром около 70 и глубиной около 35 метров. На дно воронки провалился участок поверхности вместе с деревьями. Общая глубина провала составила 87 метров.

Фото: Алексей ФОКИН

Продолжая расширяться, провал поглотил около 250-300 тысяч кубометров земли вместе с росшими на ней огромными дубами, более 150 деревьев. В дальнейшем обрушение продолжалось, но уже не такими стремительными темпами. На дне начала скапливаться вода, постепенно превратившая провал в озеро.

Подземные пещеры

В тульской земле много залежей известняка и гипса, которые постепенно вымываются подземными водами. В результате этого в земле образуются полости. Процесс растворения указанных пород начинается с образования в массиве мелких пор. Далее система трещин, что ведёт к появлению пустот. Со временем размер этих пустот увеличивается до объемов пещер. В определенный момент «свод» вышележащих пород обрушивается, образуя карстовый провал.

Фото: Алексей ФОКИН

На карте региона можно обнаружить достаточное количество небольших круглых озёр, ставших результатом подобных процессов.

Обвал невозможно предсказать

В 2005 году один из крупных карстовых провалов привел к образованию воронок диаметром 10 и 6 метров и глубиной около четырех метров. Из-за этого "просел" 9-этажный корпус КБП. Здание пришлось демонтировать.

Главная сложность в том, что предсказать место возможного провала - возможно, а вот когда произойдет обрушение – нет.

Фото: Алексей ФОКИН

Официально

Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области совместно с МЧС России по Тульской области и профильных специалистов проведено обследование места происшествия. Выявлено, что на земельном участке прилегающем к домовладению, образовался провал грунта диаметром около 30 метров и глубиной около 15 метров. Для минимизации рисков негативных последствий доступ на территорию ограничен предупреждающими лентами.

Ежедневно проводится мониторинг на предмет дальнейшего расширения провала и обрушения на указанной территории. Признаков расширения и обрушения провала не выявлено.

В настоящее время оценивается объем работ для выявления причин образования полостей.