Происхождение огромного провала в тульском селе Дедилово выясняют специалисты
В среду, 8 мая, на одном из частных землевладений в селе Дедилово Киреевского района произошло чрезвычайное происшествие.
Владельцы обнаружили на своем земельном участке провал глубиной с пятиэтажный дом. Диаметр ямы составил порядка 15 метров.
Фото: Алексей ФОКИН
Односельчане рассказывают, что во время обрушения грунта был слышен странный гул. В настоящее время доступ к гигантской воронке ограничен из-за опасности дальнейшего расширения провала.
Фото: Алексей ФОКИН
По словам местных жителей, такие провалы у них в их селе происходят с довольно часто. Местность в Дедилово заболочена и испещрена шахтами. В 30-60-е годы двадцатого века здесь активно добывали бурый уголь.
Фото: Алексей ФОКИН
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- Воронка могла образоваться из-за закрытых карстов. Карст – это процесс химического растворения пород, - пояснил главный геолог ООО «Спецгеологоразведка» Андрей Костенко. - Но прежде чем делать окончательные заключения необходимо изучить состав грунта, особенности залегания известняка, уровень грунтовых вод.
Фото: Алексей ФОКИН
Случаи образования гигантских провалов в регионе были уже не раз. В 1981 году близ поселка Скуратово образовалась овальная воронка диаметром около 70 и глубиной около 35 метров. На дно воронки провалился участок поверхности вместе с деревьями. Общая глубина провала составила 87 метров.
Фото: Алексей ФОКИН
Продолжая расширяться, провал поглотил около 250-300 тысяч кубометров земли вместе с росшими на ней огромными дубами, более 150 деревьев. В дальнейшем обрушение продолжалось, но уже не такими стремительными темпами. На дне начала скапливаться вода, постепенно превратившая провал в озеро.
Подземные пещеры
В тульской земле много залежей известняка и гипса, которые постепенно вымываются подземными водами. В результате этого в земле образуются полости. Процесс растворения указанных пород начинается с образования в массиве мелких пор. Далее система трещин, что ведёт к появлению пустот. Со временем размер этих пустот увеличивается до объемов пещер. В определенный момент «свод» вышележащих пород обрушивается, образуя карстовый провал.
Фото: Алексей ФОКИН
На карте региона можно обнаружить достаточное количество небольших круглых озёр, ставших результатом подобных процессов.
Обвал невозможно предсказать
В 2005 году один из крупных карстовых провалов привел к образованию воронок диаметром 10 и 6 метров и глубиной около четырех метров. Из-за этого "просел" 9-этажный корпус КБП. Здание пришлось демонтировать.
Главная сложность в том, что предсказать место возможного провала - возможно, а вот когда произойдет обрушение – нет.
Фото: Алексей ФОКИН
Официально
Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области совместно с МЧС России по Тульской области и профильных специалистов проведено обследование места происшествия. Выявлено, что на земельном участке прилегающем к домовладению, образовался провал грунта диаметром около 30 метров и глубиной около 15 метров. Для минимизации рисков негативных последствий доступ на территорию ограничен предупреждающими лентами.
Ежедневно проводится мониторинг на предмет дальнейшего расширения провала и обрушения на указанной территории. Признаков расширения и обрушения провала не выявлено.
В настоящее время оценивается объем работ для выявления причин образования полостей.
ИСТОЧНИК KP.RU