«Тула. Лето. Море впечатлений»: в регионе стартует туристический сезон

17 мая 2019 года в Тульской области стартует летний туристический сезон «Тула. Лето. Море впечатлений».

В рамках открытия сезона на Казанской набережной Упы пройдут концерты, конкурсы и мастер-классы. Гостей и жителей города ждут спектакли и интерактивные игры, тематические ярмарки, стенд-ап-выступления и др.

В 19:00 от Крестовоздвиженской площади начнется пятничное уличное театрализованное шествие. И с этого момента по пятницам такие шествия будут началом каждых выходных летнего сезона.

17 мая начиная с 14:00 будут работать тематические площадки на Тульской набережной:

14:00 – 20:30 Ярмарка хэнд-мейд мастеров

Беседка «Волна»

14:00 – 00:00 Культурный центр «Типография»

Беседка «Амфитеатр»

19:20 – 20:00 «Чаплин-шоу» (ТКЦ «Эрмитаж»)

Площадка «Театртула.ру»

17:00 – 20:00 Интерактивные игры от «Феликс – ново-клуб» (футбол, сумо и другие)

Хоккейная коробка

18:30 – 21:20 Концертная программа: выступления джаз-бэндов Digger Jazz Band, Red sparrow band, Позитив-бэнд «Джазоффрения»

19:30 Уличный спектакль-пантомима «Вторжение» (муз. А. Шнитке)

Беседка «Камерная»

В 21:30 праздник завершит фейерверк.

Летний туристический сезон будет продолжаться до Дня города Тулы.

В Год театра на улице Металлистов и Казанской набережной будут организованы уличные представления актеров, музыкантов и танцоров в рамках программы «Уличный артист».

На протяжении всего сезона для туристов будет работать инфраструктура поддержки: горячая линия и портал.

Гостям города также будут предложены тематические системы лояльности: в объектах туриндустрии (гостиницы, рестораны) туристы смогут получить бонусы, преференции, скидки.

Подробности – на едином туристическом портале Тульской области.