В Туле проходит международный фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку»

Во вторник, 14 мая, в Туле стартовал международный фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку». Для участия в фестивале в Тулу прибыли делегации из 25 регионов России и из республик Армения, Белоруссия, Узбекистан, Впервые фестиваль приобрёл международный статус. Форум идей открыт в пятый раз, собрал самых способных ребят, которые покажут результаты своей научной деятельности, отменяются опытом, примут участие в спортивных соревнованиях.

Фото Алексея Фокина.

Фото Алексея Фокина.

В торжественном открытии фестивале принял участие врио командующего воздушно-десантными войсками РФ, генерал-лейтенант Владимир Кочетков:

Фото Алексея Фокина.

- С радостью приветствую Вас на открытии нашего международного фестиваля инновационный научных идей «Старт в науку». К нам прибыли самые талантливые ребята, способные неординарно мыслить, реализовывать свои идеи на практике. Приятно что фестивали проходит именно в нашем городе-герое Туле, столице нашего оружейного мастерства. Сейчас армии нужны не только смелые и сильные военнослужащие, но и образованные, способные размышлять и создавать новые идеи, изобретать. Главная задача современных вооруженных сил – выиграть войну до начала боевых действий, чтобы защитить нашу любимую страну.

Начальник управления военного образования, заместитель начальника главного управления кадров министерства обороны РФ, половник Игорь Муравлянников приветствовал участников на гостеприимной тульской земле:

Фото Алексея Фокина.

- Рад приветствовать в нашем зале представителей дружеских государств, участников СНГ. Я думаю, на протяжении конкурсных дней вы покажите самые яркие примеры своей творческой деятельности, экспонаты, которые будут представлены – это ваше будущее, возможно начало серьезных исследований и разработок. Каждому участнику желаю бороться до конца. Уверен, что на нашем фестивале проигравших не будет, все – победители.

Заместитель председателя правительства Тульской области Оксана Осташко пожелала участникам честных конкурсных испытаний:

Фото Алексея Фокина.

- Проведение фестиваля на тульской земле стало возможным благодаря дружеским связям министра обороны РФ Сергея Шойгу и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Конкурсантам соревнований желаю не сдаваться перед многочисленными испытаниями, которые вам предстоят, ставить перед собой большие цели и добиваться их. Пусть победит сильнейший.

Начальник Тульского суворовского военного училища, полковник Дмитрий Саксеев, получил переходящий символ фестиваля у представителя Ставропольского суворовского училища: «Мы постарается, чтобы фестиваль стал настоящим праздником знаний и дружбы, ярким, незабываемым.

Фото Алексея Фокина.

Андрей Михайлови Гончаров, председатель жюри, начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий министерства обороны РФ, доктор военных наук, профессор, генерал-майор: вы уже победители, завоевали право быть участниками фестиваля. Для вас этот конкурс – старт в науку. Желаю как можно лучше представить свои образовательные учреждения.

Фото Алексея Фокина.

Фото Алексея Фокина.

В нем участвуют 300 конкурсантов из всех довузовских образовательных организаций министерства обороны РФ. Фестиваль продлится четыре дня. Все это время в Тульском суворовском училище будут работать две выставки - научно-технических и творческих достижений, и четыре секции по различным направлениям научного знания. Лучшие разработки фестиваля, как и победители прошлых лет, смогут принять участие во всеармейском фестивале «Армия России». Туда попадают инновационные работы, которые могут найти практическое применение. Команду Тульского суворовского училища представляют 12 участников.