В Туле пройдет фестиваль военного кино имени Юрия Озерова

С 27 по 31 мая в Туле пройдет ХVII международный фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова. Он состоится в оружейной столице уже в пятый раз.

Традиционно в рамках фестиваля состоятся конкурсные программы игрового кино «Боевая десятка», документального кино «Битва за жизнь», детско-юношеских фильмов «Соколенок», короткометражных лент «АКМ», «Сериал» и ретроспективного кино «Солдаты свободы».

Около 70 новых фильмов покажут в кинотеатрах города и области, в вузах, школах, детских домах, суворовском училище и кадетской школе. Все буде транслироваться для горожан и гостей региона совершенно бесплатно.

Для встречи с туляками прибудут народные артисты страны: Михаил Ножкин, Анна Шатилова, Сергей Гармаш, Юрий Шлыков, Юрий Назаров, Михаил Пореченков, Юрий Чернов, а также актеры театра и кино: Александр Носик, Наталья Хорохорина, Сергей Жарков, Денис Матросов и другие.

В рамках фестиваля в парке «Патриот - Тула» будет открыта Аллея Славы актеров и режиссеров военного кино.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 27 мая в 19:00 в Тульском областном центре молодежи (ТОЦМ). Закрытие пройдет 31 мая в 19:00 там же.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.