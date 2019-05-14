В Белоусовском парке появятся большие арт-качели и столбики для зарядки мобильников

Планы по благоустройству тульских парков обсудили на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

ЦПКиО им. П.П. Белоусова

В Белоусовском парке уже установили четыре новых современных и безопасных аттракциона. Также в этом году в большом круге планируется разместить большие арт-качели, украсить главную аллею парка арками с подсветкой, а на фонтанной площади установить специальные столбики для зарядки мобильных устройств. На одной из аллей появятся тематические арт-объекты, например, в виде зонтиков или голубей.

Новые выставочные стенды позволят провести в парке множество тематических выставок. Одной из первых выставок станет - «Самая красивая страна», которую планируется организовать совместно с Русским географическим обществом.

Кроме того, намечено создание в Белоусовском парке детского центра, где будут проходить развивающие мастер-классы, научные шоу.

Рогожинский парк

По поручению Алексея Дюмина в Рогожинском парке уже установлены беседка, теннисные столы. До 20 мая будут завершены работы по обустройству музыкального сопровождения. Однако, благоустройство на это не закончится.

- Те задачи, которые были обозначены в ходе субботника в апреле, должны быть выполнены в полном объеме, возможности у нас есть, - подчеркнул глава региона.

В ближайшее время в Рогожинском парке пройдет обследование леса, после чего лесной массив будет приведен в надлежащее состояние. Также в парке установят ограждения, информационные стенды.

Кроме того, известно, что в ближайшее время Рогожинский парк будет закреплен за «Тульскими парками».

Главное - безопасность

В Туле прошли проверки исправности и безопасности аттракционов в парках. Нарушений выявлено не было. Собственникам были переданы рекомендации по безопасной эксплуатации.

Алексей Дюмин поручил главам администраций провести ревизию спортивной и развлекательной инфраструктуры. Все неисправное оборудование нужно демонтировать. По словам главы региона, после демонтажа пространство не должно остаться пустым, необходимо находить возможность устанавливать современные игровые комплексы.