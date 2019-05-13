2019-05-13T17:49:38+03:00
Общество

В ТулГУ открылась магистратура по «Журналистике»

Программа подготовки магистра-исследователя предполагает обучение по очной или заочной форме обучения
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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На кафедре журналистики ТулГУ отрылась магистратура по направлению 42.04.02. Журналистика.

С 20 июня по 20 июля 2019 года имеющие высшее образование сотрудники редакций будут иметь возможность подать документы на обучение.

Вступительные испытания – экзамен по направлению «журналистика» – можно будет сдать 3 и 23 июля 2019 года.

Экзамен (собеседование) предполагает проверку знаний по основным разделам базовых профессиональных дисциплин: по истории российской журналистики, основам и теории журналистики, медиасистемам и мультимедийным технологиям.

Программа подготовки магистра-исследователя предполагает обучение по очной (продолжительность обучения 2 года) или заочной форме обучения (2,5 года). Стоимость обучения: очная форма – 115 000 рублей в год, заочная – 46 700 рублей.

Консультации и экзамен пройдут на кафедре журналистики в здании 11 корпуса ТулГУ по адресу: Тула, ул. Болдина, д. 151, аудитория 105.

Прием документов на обучение в магистратуре осуществляется с 20 июня по 20 июля 2019 года в приемной комиссии ТулГУ по адресу: Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 155, учебный корпус №5.

Подробнее о перечне документов можно узнать на сайте приемной комиссии ТулГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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