В Туле открылся Всероссийский библиотечный конгресс

13 мая в Туле - «Библиотечной столице России 2019 года» - открылся Всероссийский библиотечный конгресс. В мероприятии принимают участие работники системы из 80 регионов РФ и 15 стран СНГ и дальнего зарубежья.

Темой конгресса нынешнего года стала «Концепция развития и стратегические задачи библиотечного дела в России». Для специалистов пройдут обучающие мероприятия – «Школа комплектатора», «Школа библиотечного блогера», «Школа реставратора».

Тульская областная научная библиотека и краеведческий музей Тульской области организовали выставку редких книг. Среди экспонатов – Евангелие XV века, написанное на пергаменте от руки и большое служебное напрестольное Евангелие 1759 г. в серебряном окладе весом 15 кг.

Михаил Афанасьев вручил Алексею Дюмину знак «Тула – библиотечная столица России 2019 года»

До завершения конгресса будет работать XX Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг для библиотек.

- Проведение Конгресса в Тульской области даст новый импульс развитию библиотек нашего региона и всей страны. Тем более, что есть поручение Президента России, в том числе в рамках нацпроекта по культуре, – обеспечить муниципальные библиотеки классической и современной литературой, литературой для детей, поддерживать авторов детских книг, - отметил губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона вручил двум муниципальным библиотекам в Чекалине и Дубне сертификаты на покупку мультимедийного оборудования и пополнение фондов необходимыми изданиями, в том числе – классической литературой и книгами для детей.

Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев вручил Алексею Дюмину знак «Тула – библиотечная столица России 2019 года».