2019-05-13T10:47:33+03:00
Общество

В Тульской области зафиксировали низкий запрос на замену губернатора

Таков результат проведенных для Кремля закрытых социсследований
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В ТОП-10 губернаторов регионов России, за смену которых высказалось наименьшее количество граждан. вошли:

Сергей Собянин (Москва) — 59

Алексей Дюмин (Тульская область) — 57

Александр Цыбульский (НАО) — 56

Александр Моор (Тюменская область) — 55

Сергей Фургал (Хабаровский край) — 54

Дмитрий Артюхов (ЯНАО) — 52

Максим Решетников (Пермский край) — 52

Александр Бурков (Омская область) — 51

Рамзан Кадыров (Чечня) — 48

Станислав Воскресенский (Ивановская область) — 45

Кому из губернаторов доверяют больше всего

Как сообщает РБК, десятку лидеров по уровню доверия составили Алексей Дюмин (Тульская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Вадим Шумков (Курганская область, назначен врио губернатора 2 октября 2018 года, баллотироваться будет в Единый день голосования в сентябре 2019 года), Сергей Собянин (Москва), Сергей Фургал (Хабаровский край), Роман Старовойт (Курская область, назначен врио губернатора 11 октября 2018 года, выборы в регионе в сентябре), Александр Моор (Тюменская область), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Антон Алиханов (Калининградская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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