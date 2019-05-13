В Тульской области зафиксировали низкий запрос на замену губернатора
В ТОП-10 губернаторов регионов России, за смену которых высказалось наименьшее количество граждан. вошли:
Сергей Собянин (Москва) — 59
Алексей Дюмин (Тульская область) — 57
Александр Цыбульский (НАО) — 56
Александр Моор (Тюменская область) — 55
Сергей Фургал (Хабаровский край) — 54
Дмитрий Артюхов (ЯНАО) — 52
Максим Решетников (Пермский край) — 52
Александр Бурков (Омская область) — 51
Рамзан Кадыров (Чечня) — 48
Станислав Воскресенский (Ивановская область) — 45
Кому из губернаторов доверяют больше всего
Как сообщает РБК, десятку лидеров по уровню доверия составили Алексей Дюмин (Тульская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Вадим Шумков (Курганская область, назначен врио губернатора 2 октября 2018 года, баллотироваться будет в Единый день голосования в сентябре 2019 года), Сергей Собянин (Москва), Сергей Фургал (Хабаровский край), Роман Старовойт (Курская область, назначен врио губернатора 11 октября 2018 года, выборы в регионе в сентябре), Александр Моор (Тюменская область), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Антон Алиханов (Калининградская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ).
ИСТОЧНИК KP.RU