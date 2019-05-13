В Киреевском районе образовался гигантский провал около 30 метров в глубину

В среду, 8 мая, в селе Дедилово Киреевского района произошло необычное ЧП.

В земле образовался провал глубиной с пятиэтажный дом. Диаметр ямы составил порядка 15 метров.

Фото: Алексей ФОКИН

Местные жители отмечают, что во время обрушения грунта был слышен странный гул. В настоящее время яма огородили сигнальной лентой. Подходить к краю - опасно.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По словам местных жителей, такие провалы у них в их селе происходят с довольно часто. Местность в Дедилово заболочена и испещрена шахтами. В 30-60-е годы двадцатого века здесь активно добывали бурый уголь.

Фото: Алексей ФОКИН