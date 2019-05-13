2019-05-13T11:26:56+03:00
Происшествия

В Киреевском районе образовался гигантский провал около 30 метров в глубину

Местные жители отмечают, что во время обрушения грунта был слышен странный гул [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В среду, 8 мая, в селе Дедилово Киреевского района произошло необычное ЧП.

В земле образовался провал глубиной с пятиэтажный дом. Диаметр ямы составил порядка 15 метров.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Местные жители отмечают, что во время обрушения грунта был слышен странный гул. В настоящее время яма огородили сигнальной лентой. Подходить к краю - опасно.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По словам местных жителей, такие провалы у них в их селе происходят с довольно часто. Местность в Дедилово заболочена и испещрена шахтами. В 30-60-е годы двадцатого века здесь активно добывали бурый уголь.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Провал в Дедилово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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