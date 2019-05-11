2019-05-11T12:38:22+03:00
Общество

Тульский «Арсенал» сразил махачкалинский «Анжи»

Канониры добыли двенадцатую победу в чемпионате России
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
Изменить размер текста:

10 мая 2019 года, в городе Каспийске прошел матч чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и махачкалинским «Анжи».

Игра окончилась со счетом 0:1 (0:1).

Гол забил Бакаев на 34 минуте, с пенальти.

Таким образом канониры добыли двенадцатую победу в чемпионате России, догнали по очкам ЦСКА и поднялись на пятое место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Репертуар Театрально-концертного центра «Эрмитаж» на май
На Вильямса в Туле произошло ДТП с пятью машинами
Общественный транспорт Тулы становится популярнее
В Туле установят порядка 200 новых лавочек
В Туле изменится схема движения маршруток 122 и 158-К
Загородный оздоровительный лагерь «Имени Саши Чекалина» готовится к открытию
Капитальный ремонт дымовентканалов в аварийных домах в Туле можно провести в рассрочку
В Туле стартовал фестиваль детской «Литератула-2019»
Зареченский район Тулы на сутки останется без воды
«Арсенал» - «Анжи»: смогут ли канониры забрать 3 очка у аутсайдера?
В Киреевском районе образовался гигантский провал около 30 метров в глубину
Туляка, взявшего в заложники свою дочь, обвиняют в незаконном хранении наркотиков
Туляков приглашают на праздник в парк «Патриот»
Погода в Туле 10 мая: синоптики обещают дожди и грозы
В честь Дня Победы туляки увидели шоу фонтанов, фейерверк и салют
В Туле сильный ветер валит деревья
В Туле на ул. Первомайской молния ударила в дерево
Туляков и гостей нашего города приглашают на экскурсию в «Музей обороны Тулы»
Метеопредупреждение: в Туле ожидаются грозы и сильный ветер
Алексей Дюмин прошел с портретом своих дедов в колонне «Бессмертного полка»
В Туле отменили пилотажное шоу «Русских витязей»
Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем Победы
9 Мая в Центральном парке состоится молодёжный квест «Кукушка»
Где посмотреть праздничный салют в Туле и Тульской области?