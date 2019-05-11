Тульский «Арсенал» сразил махачкалинский «Анжи»
Канониры добыли двенадцатую победу в чемпионате России
Фото: ПФК "Арсенал"
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10 мая 2019 года, в городе Каспийске прошел матч чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и махачкалинским «Анжи».
Игра окончилась со счетом 0:1 (0:1).
Гол забил Бакаев на 34 минуте, с пенальти.
Таким образом канониры добыли двенадцатую победу в чемпионате России, догнали по очкам ЦСКА и поднялись на пятое место в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU