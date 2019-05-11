Туляки могут бесплатно заниматься спортом у профессиональных тренеров

В рамках проекта "Тула - город спорта" профессиональные тренеры приглашают всех желающих на бесплатные мастер-классы.

12 мая – круговая фитнес тренировка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова (спортивная площадка), тренер Ульяна Бривина, фитнес эксперт «Города Спорта». Начало в 10.00.

12 мая – круговая фитнес тренировка на Пролетарской набережной, тренер, эксперт фитнес клуба VLASTELIN FITNESS Елизавета Елистратова. Начало в 10.00.

12 мая –мастер-класс на Казанской набережной по легкой атлетике от отличника ФК и С, тренера СШОР Пученкина Николая. Начало в 10.00.