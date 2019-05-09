2019-05-09T15:58:04+03:00
Общество

По Туле в седьмой раз прошел «Бессмертный полк»

В нем приняли участие 150 тысяч человек [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

В день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Туле традиционно прошло парадное шествие акции «Бессмертный полк». Масштабное мероприятие состоялось в оружейной столице уже в седьмой раз.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

После Парада Победы река людей с портретами своих героев начала движение с улицы Менделеевской, пересекла площадь Ленина по главному проспекту города и завершила свой путь в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По традиции парадную колонну возглавили ветераны в открытых машинах. На протяжении всего маршрута народный полк сопровождал Губернаторский духовой оркестр.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Из передвижных колонок звучали военные песни, которые были исполнены жителями региона в рамках проекта «45 песен Победы».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В парадном шествии принял участие и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как и в прошлом году, он прошел с портретами своих дедов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Всего в традиционном праздничном шествии приняли участие порядка 150 тысяч туляков.

Ветераны в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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