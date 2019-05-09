По Туле в седьмой раз прошел «Бессмертный полк»
В день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Туле традиционно прошло парадное шествие акции «Бессмертный полк». Масштабное мероприятие состоялось в оружейной столице уже в седьмой раз.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
После Парада Победы река людей с портретами своих героев начала движение с улицы Менделеевской, пересекла площадь Ленина по главному проспекту города и завершила свой путь в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
По традиции парадную колонну возглавили ветераны в открытых машинах. На протяжении всего маршрута народный полк сопровождал Губернаторский духовой оркестр.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Из передвижных колонок звучали военные песни, которые были исполнены жителями региона в рамках проекта «45 песен Победы».
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
В парадном шествии принял участие и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как и в прошлом году, он прошел с портретами своих дедов.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Всего в традиционном праздничном шествии приняли участие порядка 150 тысяч туляков.
Ветераны в Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU