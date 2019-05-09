В Туле состоялся Парад Победы
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В Туле на площади Ленина состоялся Парад Победы. В нем приняли участие более 1 тыс. человек и более 70 единиц техники. Впервые в этом году на парад вышла новейшая техника - боевой многофункциональный робототехнический комплекс. Также туляки и гости города увидели технику Сил специальных операций.
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Ветеранов, туляков и гостей города поздравил с праздником Губернатор Алексей Дюмин.
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Завершился парад выступлением военного оркестра.
ИСТОЧНИК KP.RU