2019-05-09T10:50:21+03:00
Общество

В Туле состоялся Парад Победы

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Туле на площади Ленина состоялся Парад Победы. В нем приняли участие более 1 тыс. человек и более 70 единиц техники. Впервые в этом году на парад вышла новейшая техника - боевой многофункциональный робототехнический комплекс. Также туляки и гости города увидели технику Сил специальных операций.

.

.

Ветеранов, туляков и гостей города поздравил с праздником Губернатор Алексей Дюмин.

.

.

Завершился парад выступлением военного оркестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Метеопредупреждение: в Туле ожидаются грозы и сильный ветер
Алексей Дюмин прошел с портретом своих дедов в колонне «Бессмертного полка»
В Туле отменили пилотажное шоу «Русских витязей»
Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем Победы
9 Мая в Центральном парке состоится молодёжный квест «Кукушка»
Где посмотреть праздничный салют в Туле и Тульской области?
В Туле на Параде Победы покажут роботов и «Тигров»
В День Победы в Туле над «Бессмертным полком» пролетят «Русские витязи»
23-летний житель Суворова отправится к колонию за жестокое убийство
В Тульской области в седьмой раз пройдет «Бессмертный полк»
Туляки записали 45 песен Победы для «Бессмертного полка»
Где 9 мая в Туле будет ограничено движение и запрещена стоянка
В Тульской области работает «горячая линия» по профилактике клещевых инфекций
Тульская Госавтоинспекция переходит на усиленную службу
Разыскиваются родственники погибшего советского бойца Георгия Толстухина
В Туле стартовал проект «Подари историю городу»
В Туле пройдет VII Областной фестиваль детского модельного искусства «Лучшая детская модель Тулы — 2019»
84 тульских школьника приняли в ряды юнармии
Штамп поздравил ветеранов с Днем Победы
Сергею Шойгу доложили об открытии парка "Патриот-Тула"
В Туле пройдет фестиваль «Литератула-2019»
Алексей Дюмин: Парк «Патриот-Тула» станет не только центром патриотического воспитания молодежи, но и местом для семейного досуга
За сутки в Туле произошло 27 ДТП
Житель Тульской области из ревности поджег дачу возлюбленной
Куликово поле и «Тульские древности» приглашают на Ночь музеев
В сарае дома в Ефремовском районе нашли кости неизвестного