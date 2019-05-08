Начало большого дела: В Туле торжественно открыли парк «Патриот»

В канун 74-й годовщины Великой Победы в Туле открылся парк «Патриот». Парк построен по поручению губернатора Алексея Дюмина, которое глава региона дал впервые в своем ежегодном Послании Тульской областной Думе.

Это первый региональный парк «Патриот» в России. Он создан не только для патриотического воспитания подрастающего поколения, но и семейного досуга. Также здесь созданы условия для посещения парка маломобильными гражданами.

Священный долг памяти

В церемонии открытия парка приняли участие официальные лица, ветераны войны, кадеты, суворовцы, юнармейцы.

Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, генерал полковник Андрей Картаполов:

- Дорогие ветераны, жители и гости города, мальчишки и девчонки, от имени министра обороны, героя России Сергея Шайгу хочу поздравить вас с выдающимся событием - открытием этой уникальной площадки. Абсолютно справедливо, что первый патриотический парк появился именно в городе-герое Туле. На тульской земле наши войска защитили Москву и не пропустили танки Гуденриана в далеком 41-м году. В этом парке каждый сможет прикоснуться к истории нашей великой Родины, посмотреть на выдающиеся современные образцы военной продукции тульских оборонных предприятий. Министерство обороны благодарно руководству области и всем, кто принимал участие в создании парка «Патриот».

Министерство обороны России передало более 30 образцов военных машин для организации экспозиции парка. В день открытия Андрей Картаполов вручил главе региона Алексею Дюмину точную геральдическую копию знамени 72-го Тульского пехотного полка образца 1876 года. Знамя будет храниться в конгресс-центре «Патриота».

Курсанты Суворовского училища.

- В парке создана уникальная выставочная площадка, которую нужно развивать и использовать для размещения экспозиций Центрального музея Вооруженных сил России и других музеев, - завершил свою речь замминистра обороны.

Губернатор Тульской области, герой России Алексей Дюмин поздравил собравшизхся с главным праздником страны.

- Парк «Патриот» в Туле создан по аналогии с парком в Алабино и построен в кратчайшие сроки целиком на внебюджетные средства. Это место не только для военно-патриотического воспитания, хотя это вопрос государственного значения. Тульская область во все временны была форпостом России. Наш священный долг сохранить и передать память о подвиге советского солдата, который 74 года назад остановил фашистских захватчиков, спас не только нашу страну, но и весь мир.

Мы сделаем все, чтобы здесь было все для проведения различных мероприятий, места для комфортного отдыха всей семьей. Сейчас завершено строительство первой очереди. Здесь уже есть все необходимое для проведения официальных мероприятий, интересного и полезного досуга. В дальнейшем развитие парка продолжится: появятся новые объекты, экспозиции, инфраструктура для занятия спортом, чтобы парк стал новым городским пространством для семейного досуга, любимым горожанами.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Мирошниченко приветствовал собравшихся юнармейцев:

- Дорогие внуки и правнуки участников войны, вы присутствуете на историческом событии. Вам строить новую Россию, жить в новой России. Но главное – берегите мир, за который наш народ заплатил огромную цену человеческими жизнями.

В Туле уже полмиллиона юнармейцев

В день открытия парка юнармейцы произнесли клятву и вступили в ряды всероссийского движения. Первые в России юнармейские отряды были созданы именно в Туле. В этом году присягу в парке «Патриот» принес полумиллионный юнармеец, ученик лицея №2, Даниил Мельник.

Юнармейцы Тулы.

Торжественное открытие завершилось запуском в небо над Тулой сотен воздушных шаров белого, синего и красного цветов. Сюрпризом для гостей и участников торжественной церемонии стал прыжок парашютистов, которые раскрыли над парком флаги России, Тульской области, юнармии, полковые знаменны.

Что можно посмотреть

В парке смонтированы четыре тенто-мобильных укрытия (ТМУ), построено здание конгресс-центра, размещены модули для кафе, уложены асфальтовое покрытие и газоны, подключены коммуникации. В парке «Патриот» установлено 37 единиц техники, большинство из которых предоставлены Министерством обороны РФ.

ТМУ-1 предназначен для организации временных выставок. Тулякам и гостям города представлена выставка «История Тульского края». Экспозиция расскажет посетителям о наиболее ярких моментах истории Тульского края с применением интерактивных технологий и знакомства с музейными экспонатами.

В ТМУ-2 выставлена военная техника. В первой части экспозиции представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной Войны, во второй - современные боевые машины предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области. Функционируют симуляторы виртуальной реальности.

Под третьим тентом представлен «Музей ретро-автомобилей». Еще один ангар отведен под «Центр военно-тактических игр». Здесь организована уникальная штурмовая полоса препятствий для проведения занятий по комплексу ГТО, площадку для проведения соревнований по спортивному лазертагу и спортивно-тактическим играм.

Вечером, в 20:00 в парке состоится концерт заслуженного артиста РФ Дениса Майданова. Завершится праздничный день фейерверком и шоу зенитных прожекторов.

Насыщенная программа в парке «Патриот» ждет туляков с 9 по 12 мая. В конгресс-центре парка пройдут бесплатные показы советских и современных художественных фильмов о войне, пройдут мастер-классы. Для посетителей будут открыты выставки и экспозиции, интерактивные площадки и пункты общественного питания, полевая кухня.