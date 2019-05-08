Благодарность жителей - главный результат!

Объезд города провели первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин совмесно с главой администрации Тулы Евгением Авиловым и его заместителем Владиславом Галкиным.

Первая точка маршрута – мемориальный комплекс на пл. Победы. Здесь пройдут мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая. Сейчас эту территорию активно приводят в порядок.

– Капитальный ремонт пл. Победы не проводился с момента ее открытия в 1968 году. Бетонное основание под плиточным покрытием разрушено, пришла в негодность армированная металлическая сетка. Все это будет зачищаться, появится новая геосетка, предстоит процесс бетонирования и укладка плитки. Приведем в порядок тротуары, ступени, благоустроим территорию. Стоимость работ – около 20 млн рублей, цифра будет корректироваться. Планируем завершить работы на объекте ко Дню города, – отметил Евгений Авилов.

– Мы тщательно вместе с городской администрацией подойдем к вопросу выбора материалов для мощения площади. Сейчас здесь гранит – материал дорогой, но сегодня есть его аналоги, не уступающие по характеристикам и заметно дешевле. Важность объекта обязывает нас провести работы здесь исключительно на высоком уровне! – подчеркнул Валерий Шерин.

Порядку быть!

Вторым пунктом объезда стал дом № 6 в микрорайоне Скуратовский. В ходе субботника 20 апреля Глава региона Алексей Дюмин пообщался с местными жителями. Старшая по дому Валентина Логвинова пожаловалась на неудовлетворительную работу канализации, протечку труб, неубранный мусор на пустыре за домом. С мусором ситуация вопиющая: управляющая компания не вывезла отходы, собранные на субботнике, – причем не на том, что был этой весной, а на прошлогоднем! Алексей Дюмин поручил главе Центрального округа Тулы Александру Корнеичеву решить проблемы в течение 2-х недель.

Фото: Алексей ФОКИН

О том, как выполнено поручение, Валерию Шерину доложил начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко:

– За это время все недостатки устранены: в том числе ликвидирована многолетняя течь трубы, находящейся на балансе организации «Тулатеплосеть». Десять дней вели мониторинг данной ситуации, он показал причины всех указанных проблем.

Начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко

Валентина Логвинова, старшая по дому:

– В течение недели привели в порядок подвал, покрасили двери, почистили территорию, спилили старые деревья, убрали сухую траву. И самое главное, отремонтировали трубу – мы довольны! Жаль только, что этих действий пришлось ждать столько времени. Если бы не обращение к Алексею Геннадьевичу напрямую, воз был бы и ныне там.

Тулячка Валентина Логвинова

Местные жители обратились к представителям власти и с другими вопросами, например, благоустройство родника, создание тротуара на дороге, по которой дети ходят в школу. Просьбы приняты в разработку. Кроме этого, в перспективе планируется строительство детского сада на месте пустыря за домом.

Есть результат

Выездное совещание продолжилось во дворе дома № 149 по пр. Ленина. Долгое время жители страдали от неработающей системы водоотведения, затопленного канализационными стоками подвала, плохого запаха.

– Мы пытались сами решить вопрос с УК «Восход». Но толка не было. Только после того, как обратились к Алексею Геннадьевичу, дело сдвинулось. Не так давно переизбрали УК, теперь наш дом обслуживает «Косогорец». Его специалисты выполняют ремонт канализации, установлены новые трубы, идет откачка стоков из подвала. Это долгий процесс, канализационные стоки собирались несколько лет, образовались иловые отложения. Сейчас мы реально видим, что УК работает. Дел много, но положительные изменения налицо, - рассказал Сергей Золотухин.

Туляк Сергей Золотухин

Далее едем в район стадиона «Арсенал», на ул. Агеева. Здесь по поручению губернатора отремонтирован дополнительный въезд на главную спортивную арену Тулы, идут работы по благоустройству территории возле обновленной дороги: работает ломовоз, вывозят спиленные деревья, предстоит монтаж забора.

Конечный пункт пресс-тура - сквер Героев между домами № 61-63 по пр. Ленина:

- Это памятное место для туляков нуждается в капитальном ремонте: до 22 июня в сквере заменят тротуарное покрытие, лавочки и урны, проведут работы по озеленению. Будет произведена пескоструйная обработка стелы, памятника, гравировка, облицовка мраморного покрытия, реконструкция фонтана, - сообщил Евгений Авилов.

- Сегодня мы проконтролировали исполнение поручений губернатора, которые он озвучивал две недели назад. Услышали слова благодарности от жителей, и это самый главный показатель продуктивной работы, главный результат. Территория Тулы активно приводится в порядок, благоустройство будет продолжаться, - подвел итог мероприятия Валерий Шерин.

Алексей Дюмин провел совещание, на котором Валерий Шерин отчитался о проведенном объезде по исполнению поручений губернатора

В этот же день Алексей Дюмин провел совещание, на котором Валерий Шерин отчитался о проведенном объезде по исполнению поручений губернатора. Шерин отметил, что жители передают слова благодарности Алексею Дюмину, все поручения выполнены в полном объеме.

- Необходимо активнее включаться в работу с обращениями граждан. Это зона ответственности глав муниципальных образований, управляющих компаний и ГЖИ, – подчеркнул Глава региона.