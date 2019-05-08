Традиции мастеров складывались столетиями. Почему же сегодня, в век урбанизации, сохранить это наследие особенно важно?

- Народное искусство, сложившееся веками, сближает людей, восстанавливает культурную связь поколений, - говорит директор ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» Елена Арбекова. - Сегодня открывает свой летний сезон творческая площадка «Добродей», где гости знакомятся с истоками ремесел нашего края. Мы стремимся не только сохранить, но и популяризировать тульские ремесленные традиции, сделать так, чтобы человек захотел ощутить себя русским! Знать, как жили наши предки, чем они увлекались, – важно, это настоящий код нации! Надо соединить современные технологии и кладезь исторических традиций. Для молодежи просто лекция была бы скучна - куда интереснее не только послушать рассказ мастера, но и самому поучаствовать в процессе: например, отчеканить древнерусский браслет.

Директор ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» Елена Арбекова

Мир открытий

Борис Глазков – один из тех, кто знает все секреты тульской чеканки. Но путь к этому был непростым и долгим:

- Я увлекался историческим фехтованием, потом начал заниматься изготовлением доспехов, но основным толчком к кузнечному делу послужила работа археолога. Находя предметы старины, я начал изучать традиции тульских ремесленников в металлообработке. Тогда, в начале 2000-х, мне открылся удивительный мир, который до сих пор преподносит мне сюрпризы и открытия - как в технологиях, так и в изделиях. У меня не было наставника, который передал бы секреты старых ремесел, до всего доходил сам. Старинные находки давали пищу для размышлений, и я потихоньку нарабатывал навыки. Отрадно, что я не одинок в своем увлечении: вижу, что у молодежи есть живой интерес к старым тульским ремеслам.

Борис Глазков – один из тех, кто знает все секреты тульской чеканки

И это действительно так: наш разговор прерывает появление молодой пары, ребята пришли сюда с желанием попробовать изготовить славянский браслет.

Под четким руководством Бориса Глазкова эта задача решается на глазах.

- Очень интересно и познавательно! Я словно прикоснулась к прошлому и ощутила дыхание истории. Сохранение, а главное, развитие народных художественных промыслов, на мой взгляд, должно лежать в плоскости стратегических интересов государства, - делится впечатлениями Ангелина Бояршинова. - Приятно, что в нашем регионе к этому вопросу относятся серьезно.

Ангелина и Артем Бояршиновы

- Старорусские ремесла имеют глубокие национальные и исторические корни, преемственность традиций народных мастеров играет важнейшую роль в сохранении культурной идентичности нашего народа. Изучать народные промыслы - значит развивать себя как личность, понимать и гордиться тем, что ты русский, - соглашается с Ангелиной Артем Бояршинов.

Тульский стиль

Помимо чеканки, свою интересную историю имеют и тульские наличники. У этой экспозиции всегда многолюдно.

- Каждой губернии в прошлые века был присущ свой стиль декорирования дома, - говорит культуролог-аниматор Павел Скородумов. – Для Тулы характерна лаконичность, четкие геометрические линии, нет такого ажура, как в северных городах России. Уникальный тульский стиль декорирования домов не зависел от достатка хозяев: элементы оформления были очень схожи, а на зажиточность семьи указывало лишь большее количество окон.

Культуролог-аниматор Павел Скородумов

Интересно погрузиться и в историю инструментов, применяемых в деревообработке прошлых лет. Например, названия рейсмус и киянка еще теплятся в памяти многих из нас, а что такое шпунтубель или колобаха, редко кто скажет. Колобаха – та же киянка, только крупного размера.

Столько интересного хранит в себе народное реместо! Оно дает силу духа, укрепляет и облагораживает!

Детские группы – это вообще что-то особенное. В их возрасте мастер-класс по народному промыслу воспринимается особо глубоко и оставляет важный след в душе. Сохраняя народную традицию, мы закладываем основу для гордости за свой народ, русскую нацию, обладающую таким богатым потенциалом.

Посмотрев на работу мастеров, пообщавшись с участниками мастер-классов, понимаешь, как здорово, что на нашей земле есть такие воодушевленные, богатые духовно люди, которые на деле могут связать эти нити поколений в единое целое! Пока живет дело наших предков, русскому народу не грозит национальное беспамятство и обезличивание.