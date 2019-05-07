Где припарковать свой автомобиль в центре Тулы 9 мая
В Туле для обеспечения удобства посетителей, прибывших на мероприятия в День Победы 9 мая на личном авто, в центре города организаторами предусмотрено 11 бесплатных парковочных пространств. Они рассчитанны на 4514 мест.
1.Парковочное пространство вблизи городского концертного зала (ул. Советская д. 2), вместимость – 197 машиномест.
2.Парковочное пространство вблизи пл. Восстания (ул. Советская д. 16), вместимость – 80 машиномест.
3.Парковочное пространство вблизи ТЦ «Утюг» (ул. Демонстрации д. 1), вместимость – 96 машиномест.
4.Парковочное пространство по улицам Жуковского и Тургеневская, вместимость - 411 машиномест.
5.Парковочное пространство между улицами Союзная и Благовещенская, вместимость - 200 машиномест.
6.Парковочное пространство вблизи ТЦ «Макси», (ул. Пролетарская д. 2), вместимость – 3 200 машиномест.
7.Парковочное пространство по ул. Пирогова (от ул. Советская до д. 15 по ул. Пирогова), вместимость – 80 машиномест.
8.Парковочное пространство вблизи УГИБДД УМВД России по Тульской области (ул. Советская д. 110, д. 73), вместимость – 100 машиномест.
9.Парковочное пространство по ул. Никитская в районе д. 2, вместимость – 50 машиномест.
10.Парковочное пространство по ул. Садовый переулок в районе д. 7, вместимость – 50 машиномест.
11.Парковочное пространство вблизи пересечения улиц Советская/Коминтерна – 50 машиномест.
ИСТОЧНИК KP.RU