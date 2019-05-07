2019-05-07T17:52:14+03:00
Общество

Где припарковать свой автомобиль в центре Тулы 9 мая

Публикуем список парковочных пространств в центре Тулы, доступных 9 мая
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле для обеспечения удобства посетителей, прибывших на мероприятия в День Победы 9 мая на личном авто, в центре города организаторами предусмотрено 11 бесплатных парковочных пространств. Они рассчитанны на 4514 мест.

1.Парковочное пространство вблизи городского концертного зала (ул. Советская д. 2), вместимость – 197 машиномест.

2.Парковочное пространство вблизи пл. Восстания (ул. Советская д. 16), вместимость – 80 машиномест.

3.Парковочное пространство вблизи ТЦ «Утюг» (ул. Демонстрации д. 1), вместимость – 96 машиномест.

4.Парковочное пространство по улицам Жуковского и Тургеневская, вместимость - 411 машиномест.

5.Парковочное пространство между улицами Союзная и Благовещенская, вместимость - 200 машиномест.

6.Парковочное пространство вблизи ТЦ «Макси», (ул. Пролетарская д. 2), вместимость – 3 200 машиномест.

7.Парковочное пространство по ул. Пирогова (от ул. Советская до д. 15 по ул. Пирогова), вместимость – 80 машиномест.

8.Парковочное пространство вблизи УГИБДД УМВД России по Тульской области (ул. Советская д. 110, д. 73), вместимость – 100 машиномест.

9.Парковочное пространство по ул. Никитская в районе д. 2, вместимость – 50 машиномест.

10.Парковочное пространство по ул. Садовый переулок в районе д. 7, вместимость – 50 машиномест.

11.Парковочное пространство вблизи пересечения улиц Советская/Коминтерна – 50 машиномест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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