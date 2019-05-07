Под Тулой "четверка" протаранила машину дорожных рабочих: один погиб, четверо пострадали

Около 8:00 7 мая 2019 года, на 113-м километре трассы М2, двигавшийся в южном направлении автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с машиной дорожных рабочих, стоявшей на обочине.

В результате происшествия погиб один из рабочих. Также, по предварительным данным, известно о четырех пострадавших - водителе и пассажире ВАЗа и двух рабочих.

- Полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление причин ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.