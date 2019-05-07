2019-05-07T14:17:16+03:00
Происшествия

Под Тулой "четверка" протаранила машину дорожных рабочих: один погиб, четверо пострадали

Подробности произошедшего выясняются
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Около 8:00 7 мая 2019 года, на 113-м километре трассы М2, двигавшийся в южном направлении автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с машиной дорожных рабочих, стоявшей на обочине.

В результате происшествия погиб один из рабочих. Также, по предварительным данным, известно о четырех пострадавших - водителе и пассажире ВАЗа и двух рабочих.

- Полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление причин ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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