Туляки могут бесплатно заниматься спортом у профессиональных тренеров

В рамках проекта "Тула - город спорта" профессиональные тренеры приглашают всех желающих на бесплатные мастер-классы.

7 мая – мастер-класс по северной ходьбе в Пролетарском парке, тренер Чернова Елена. Начало в 10.00.

10 мая – мастер-класс по северной ходьбе в Комсомольском парке, тренер Чернова Елена. Начало в 10.00.

11 мая – забег на 5 км под руководством эксперта PARKRUN в ЦПКиО им. П.П. Белоусова (около здания администрации). Начало в 8.50.

11 мая – мастер-класс и открытая тренировка по боксу на площадке воркаут в сквере на ул. Демонстрации, тренер фитнес клуба ВФОРМЕ, мастер спорта России по боксу Дмитрий Морозов. Начало в 10.00.

12 мая – круговая фитнес тренировка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова (спортивная площадка), тренер Ульяна Бривина, фитнес эксперт «Города Спорта». Начало в 10.00.

12 мая – круговая фитнес тренировка на Пролетарской набережной, тренер, эксперт фитнес клуба VLASTELIN FITNESS Елизавета Елистратова. Начало в 10.00.

12 мая –мастер-класс на Казанской набережной по легкой атлетике от отличника ФК и С, тренера СШОР Пученкина Николая. Начало в 10.00.