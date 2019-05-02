В Тульской области полыхал мусорный полигон

В Заокском районе полыхал недействующий мусорный полигон. Возгорание произошло у деревни Нечаево вечером 1 мая.

Пожарные тушили пожар всю ночь. Было задействовано 13 пожарных расчетов и 50 человек личного состава. После этого был организован пролив водой всей поверхности полигона, начаты работы по просыпке грунтом. Для этого задействовали дополнительную технику.

Как сообщила исполняющая обязанности главы администрации Заокского района Лариса Акимова, в полицию подано заявление о проведении проверки и установления причин возгорания.

Ситуация находится на контроле регионального управления МЧС, администрации Заокского района и министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.