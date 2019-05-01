Автор романа "Крымский мост" о массонах любви и не только

Презентация новой книги Александра Лапина «Крымский мост», которая прошла в книжном клубе «Петровский» 25 мая, началась с озвучивания писателем вещей, которые для многих оказались ошеломительными. Дело в том, что новый роман, вышедший в издательстве «Вече», начинается с описания фактов из истории масонства. И эта тема занимает важнейшее место в книге. Откуда она взялась?

— Периодически на встречах с читателями попадался один человек, который меня пытал: «А вы знаете, что масоны совершили революцию в России?», — рассказал Александр Лапин. — А я вообще никогда ничего об этой истории не знал и поэтому только пожимал плечами. Но когда я начал работу над романом «Крымский мост», мне нужен был герой либеральных устремлений. А что может быть либеральнее масонства? И когда я начал изучать эту тему, для меня многие факты о масонах стали открытием.

Масоны правят миром?

По словам Лапина, масоны оказывали огромное влияние на все важнейшие исторические процессы в России, начиная с восстания декабристов 1825 года. Писатель привёл достоверные исторические сведения, что все офицеры, участвовавшие в восстании на Сенатской площади, были масонами. Более того, масоны были активными участниками Февральской революции 1917 года и принимали непосредственное участие в свержении царской власти в России. Все временное правительство России во главе с Керенским было масонским по составу.

Не успели читатели, пришедшие на встречу, переварить эту информацию, как Александр Лапин привел еще более удивительные факты.

— Конституция США была написана масонами, — заявил он. — Соединённые Штаты — это вообще идеальное государство, созданное по масонским образцам. Даже американская столица Вашингтон построена по масонскому плану, с соблюдением всех правил и канонов. Все президенты США вплоть до Трумэна (33й президент США, который управлял страной с 1945 по 1953 год. — «Е!») были масонами и принимали присягу не на Библии, а на масонском фолианте.

Дальше Александр Лапин просто и доходчиво объяснил, почему даже в основу КПСС были положены принципы масонской ложи. Как итог, в мире до сих пор существует некая тайная закулисья, которая управляет всеми глобальными процессами. А в самом Воронеже, по словам писателя, по сей день действуют две масонские ложи.

«Крым — это русский рай»

Жанр своей книги «Крымский мост» Александр Лапин определил как роман-путешествие: в пространстве, времени и самом себе. Герой романа — в прошлом морской офицер, а ныне капитан солидного бизнеса Олег Мировой, успешный, уважаемый, знающий цену и людям, и деньгам человек, — внезапно оказывается перед необходимостью переосмыслить собственную жизнь и начать все сначала, вернувшись к той точке, в которой его биография дала сбой. Этот путь станет для него откровением не только в связи с возможностью заглянуть в самые глубины собственной души. Не менее увлекательными будут и путешествия во времени и пространстве.

Как писала в своей рецензии на роман Ксения Вишневская из «Литературной газеты», «география «Крымского моста», как свойственно Лапину, являет собой яркий калейдоскоп — глядящийся в зеркала рек и каналов Петербург и плавящиеся на раскаленном солнце Дельфы; задумчивый ханский дворец в Бахчисарае и лондонский храм английских масонов; строгий в своей аскетичности православный монастырь на Афоне и пышная роскошь знаменитой дворцовой резиденции Кинта да Регалейра под Лиссабоном».

Добавим сюда еще и Крым, который сам писатель на встрече с читателями назвал «русским раем». Работая над книгой, Александр Лапин сам побывал во всех этих местах, проникся их историей, архитектурой и духом.

Но что было самым сложным при написании книги?

— Пожалуй, сложнее всего было сделать так, чтобы роман, где есть масоны, тамплиеры, философия, духовные практики, был читабельным, — ответил Александр Лапин. — Чтобы читатель смог увлечься и прочитать книгу от начала до конца. Для этого нужна история, нужен сюжет. Так в романе появилась тема любви. И на самом деле этот роман именно о ней!

О Порошенко, соборе Парижской Богоматери

и творческих планах

Постепенно разговор на встрече с читателями вышел за пределы обсуждения новой книги. Поговорили о Крыме, который, по словам писателя, хоть и представляет собой русский рай, но за годы пребывания в составе Украины оказался сильно запущен, и сейчас Крым пытается привыкать к российским реалиям и ищет свое место среди российских регионов. Обсудили украинские события и бывшего президента этой страны Петра Порошенко, о котором Александр Алексеевич резко высказался в «Фейсбуке», после того как на Украине ввели запрет на ввоз книг десяти крупнейших российских издательств, в том числе издательства «Вече», выпускающего книги Лапина. Коснулись темы пожара в соборе Парижской Богоматери, который Лапин назвал «символичным концом истории христианской Европы». Коснулись темы дальнейших творческих планов писателя.

— Всё, чего я хотел, я в своей жизни добился, — признался Александр Лапин. — Ни денег, ни славы, ни любви я не хочу. У меня это всё уже есть. Единственное, чего я хочу, — это написать ещё один роман.

«Больше работать так не хочу.

Я не лошадь»

Лапин уже начал работу над новой книгой, которая будет называться «Книга живых», и первая её часть — «Суперхан» — будет посвящена бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. «Значит ли это, что примерно через год состоится новая встреча с читателями, на которой писатель презентует свое очередное творение?» — спросили Александра Лапина.

— Нет, я так больше работать не хочу, я не лошадь, — категорично ответил Лапин. — «Крымский мост» я написал за 22 месяца. Это был подвиг. Я этот роман даже четыре раза не переписывал, как положено.

И всё-таки, как признали присутствующие на встрече с Лапиным, оно того стоило. Общее мнение читателей в конце встречи выразил главный редактор журнала «Подъем» Иван Щелоков, который поздравил Лапина с несомненным успехом его новой книги «Крымский мост» и под аплодисменты зала пожал руку писателю.