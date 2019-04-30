Хороших врачей в регионе станет больше

Почему в Тульскую область медики приезжают и остаются? На все вопросы есть четкие ответы.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в нашем регионе реализуется программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Ее главная цель - устранить кадровый дефицит, восстановить интерес к медицинским специальностям среди молодежи, повысить профессиональный уровень специалистов отрасли.

Прямой результат такой работы – жители региона получат медицинскую помощь высокого уровня, их здоровье будет в надежных руках.

Но как грамотно замотивировать выпускника медицинского вуза?

Для этого в регионе внедрена программа по привлечению молодых врачей на работу в медицинские учреждения области, предусматривающая меры социальной поддержки и содействие в решении жилищного вопроса.

Она подразумевает стимулирующие выплаты медработникам, впервые прибывшим на работу в лечебные учреждения районных городов региона и оказывающим амбулаторно-поликлиническую или скорую медицинскую помощь: для этой категории «подъемные» составляют от 450 до 650 тыс. рублей. Выплата происходит равными долями за каждый полный отработанный год.

- Это хорошее подспорье для начинающего специалиста! Таких программ, насколько я знаю, пока не существует у наших соседей по Центральному федеральному округу. Отрадно, что Минздрав Тульской области - первопроходец в этом деле: такие меры реально помогут решить кадровую проблему, - говорит Анна Гулиева, врач-офтальмолог Плавской районной больницы.

Анна Гулиева

Анна Рамизовна ответственно работает на своем посту более пяти лет. Нагрузки интенсивные, через заботливые руки доктора прошли сотни пациентов. У Анны совсем скоро 30-летний юбилей, который она готовится встретить на рабочем месте.

- Да, 5 мая, в мой день рождения, у меня рабочий день! И я этому только рада, моя любовь к профессии безгранична! Даже простудиться некогда – потому что меня ждут пациенты, - говорит Анна. – Главная награда любого доктора - счастливые глаза людей, которым ты помог преодолеть недуг, в моем случае, разглядеть красоту этого мира.

…Путь в медицину молодой доктор избрала по примеру мамы, три десятка лет работающей зубным врачом в Плавской больнице. Анна после школы продолжила образование в Орловском мединституте, затем был год интернатуры в Туле. Перед молодым специалистом встал выбор: где начинать работу? В Орле или попытать счастье в других городах?

- Тогда, в 2013 году, в нашем регионе стартовала программа поддержки молодых врачей. В Плавске появилось вакантное место офтальмолога, а это значит, что я могла работать там, где живет моя семья. Стимулирующая выплата в размере 500 тысяч рублей стала очень нужным бонусом, - вспоминает доктор Гулиева. – По программе поддержки молодому специалисту выплата полагается, если он отработает в медучреждении не менее 5 лет. Этот период прошел, свои обязательства я исполнила, но уходить не собираюсь: здесь семья, пациенты, дружный коллектив! Мне есть куда расти на родной земле…

Помимо материальных выплат для молодых специалистов, в регионе успешно внедрена практика приобретения квартир для предоставления служебного жилья врачам, работают две программы льготного ипотечного кредитования «Доступное жилье» и «Свой дом». В I квартале текущего года их участниками стали 11 врачей, всего с 2013 года 155 медработников воспользовались этим предложением.

Ряд учреждений здравоохранения, испытывающих наибольший дефицит кадров, компенсирует специалистам наем жилых помещений из приносящей доход деятельности учреждения. В рамках ранее заключенных соглашений в сфере охраны здоровья граждан администрации МО помогают в привлечении специалистов на работу в государственные учреждения здравоохранения области, предоставляя служебное жилье.

Трудоустроить в регионе

Активно в регионе идет работа по целевой подготовке врачебных кадров, сотрудничество с ведущими медицинскими вузами ЦФО. По целевым направлениям Тульской области обучается свыше 900 студентов и ординаторов, таким студентам оказывается ежемесячная материальная помощь. Осуществляется выдача направлений для трудоустройства в медицинские организации Тульской области молодым специалистам, окончившим в 2019 году обучение по программам специалитета и ординатуры.

Региональным министерством направлена заявка в Минздрав России на выделение Тульской области квоты на 113 целевых мест на обучение по программам специалитета и 129 целевых мест на обучение по программам ординатуры. В ТулГУ направлено предложение о выделении 60 целевых мест в медицинском институте по специальности «лечебное дело».