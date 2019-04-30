Вечером 29 апреля 2019 года в Туле прошла репетиция парада Победы. Она состоялась на площади Ленина, где и пройдет праздничное шествие.

Фото: Алексей ФОКИН

В этом году в мероприятии, посвященном 74-ой годовщине Великой Победы, примут участие 1200 человек.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что военной техники будет на 20% больше, чем обычно. Туляки и гости города увидят образцы, которые раньше не участвовали в параде. Например, техника для проведения спецопераций.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Среди военной техники также заявлены: «Рысь», БТР-Д, БМД-2, БМ-21, БМ-13, «Тигр», 5 БТР-80 «Тайфун М», РЗСО «Смерч», ЗРПК «Панцирь», «Тигр» («Корнет»), БМРК «Уран-9» и другие.

Фото: Алексей ФОКИН

Возглавит парад Победы традиционно легендарная «Катюша».