2019-04-30T10:24:27+03:00
Общество

В Туле прошла репетиция парада Победы

Праздничное шествие состоится в Туле 9 мая 2019 года [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

Вечером 29 апреля 2019 года в Туле прошла репетиция парада Победы. Она состоялась на площади Ленина, где и пройдет праздничное шествие.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В этом году в мероприятии, посвященном 74-ой годовщине Великой Победы, примут участие 1200 человек.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что военной техники будет на 20% больше, чем обычно. Туляки и гости города увидят образцы, которые раньше не участвовали в параде. Например, техника для проведения спецопераций.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Среди военной техники также заявлены: «Рысь», БТР-Д, БМД-2, БМ-21, БМ-13, «Тигр», 5 БТР-80 «Тайфун М», РЗСО «Смерч», ЗРПК «Панцирь», «Тигр» («Корнет»), БМРК «Уран-9» и другие.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Возглавит парад Победы традиционно легендарная «Катюша».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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