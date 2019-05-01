2019-04-30T14:38:29+03:00
Общество

2 мая тульские байкеры откроют мотосезон

Гостей праздника ждет много интересного
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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2 мая 2019 года колонна тульских байкеров на их железных конях стартует с площади Победы в 14:23. А в 15:15 на площади Ленина начнется праздничная программа.

Гостей праздника ждут выступления профессиональных стантеров и мотофристайлеров, а также возможность сделать отличное селфи со всевозможными мотоциклами.

Отметим, что в связи с мотопарадом будет ограничено движение транспорта на участках:

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта 2 мая с 15:00 до 17:00 на нечетной стороне ул. Менделеевской, на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве вдоль площади Ленина, от ул. Советской до ул. Менделеевской.

2. Ограничено движение всех видов транспорта 2 мая с 8:00 до 16:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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