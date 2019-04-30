Ранее мы сообщали, что днем 29 апреля 2019 года, на улице Пушкина города Узловая Тульской области, мужчина вошел в торговый зал супермаркета и напал с ножом на сотрудницу магазина. Смерть женщины-кассира наступила в медицинском учреждении от полученных ранений.

Сотрудниками полиции был введен план «Перехват», личность подозреваемого была установлена. Им оказался 34-летний местный житель.

Все наряды полиции в Узловском и соседних районах были ориентированы на его задержание.

- В результате двое участковых уполномоченных полиции заметили мужчину схожего по приметам с разыскиваемым. После чего совместно с сотрудниками ППС он был задержан на территории одного из садовых товариществ на окраине Узловой, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый в убийстве кассира супермаркета в Узловой пойман

В настоящий момент подозреваемый в совершении преступления доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

Как отмечают следователи регионального СУ СКР, в ходе проведенного опознания сотрудники магазина подтвердили, что данный мужчина совершил убийство.