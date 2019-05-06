Тульский подарок для «Зенита»

«Канониры» уже давно стали грозой авторитетов, но увидев перед собой манящий свет еврокубков, парни разошлись не на шутку. В этот раз при неистовой поддержке болельщиков, практически до краёв заполнивших чашу Центрального стадиона, «Арсенал» разорвал действующего чемпиона России.

Дополнительную интригу вносила статистика: обе команды не знали поражений в весенней части РПЛ.

Игорь Черевченко решил не изобретать велосипед и сыграть в атакующий футбол, выпустив в стартовом составе боевое трио Кангва - Джорджевич - Бакаев. Зрители предвкушали яркое зрелище, ожидая от матча обилия борьбы, голевых моментов и забитых мячей. И не ошиблись!

Как известно, в Туле самые лучшие фанаты

По голу канониры забили в каждом из таймов. В отсутствие Мирзова на левом фланге активно действовал Кангва при поддержке Альвареса и Ткачева. «Арсенал» нагнетал давление, и на 24-й минуте оборона «Локо» дала сбой. Джорджевич подключил Горбатенко, тот хитро отпасовал Бакаеву, а Зелимхан обводящим ударом красиво отправил мяч в сетку – 1:0.

Зелимхан Бакаев открыл счет

Во втором тайме «Локо» усилил прессинг и даже прижал «канониров» к воротам. Но вдруг защитник «паровозов» ошибся: не почувствовал, что Джорджевич подобрался слишком близко, и покатил мяч голкиперу Гильерме. Лука легко перехватил пас, обыграл бразильского вратаря сборной России и отправил мяч в пустые ворота — 2:0. Вот так Джорджевич помог стать чемпионом клубу, которому принадлежит.

Лука Джорджевич, автор второго гола

По итогам 27-го тура РПЛ «Зенит» имеет в своём активе 58 очков. После того, как «Локо» проиграл «Арсеналу», сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны.

И, конечно, же, мы ждали комментарий Артема Дзюбы, блиставшего в составе «Арсенала» в прошлом сезоне.

- Тульские болельщики потрясающие! Я вас помню! Играть в Туле было одно удовольствие. Удачи! Надеюсь, вы выиграете кубок России и наконец-то попадёте в Лигу Европы, - сказал Дзюба.

В ответ оружейники поздравили Артема с чемпионством.