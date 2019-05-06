Погода в Туле 9 мая: все и сразу
Температура воздуха в Туле 9 мая поднимется до +23 градусов
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
9 мая 2019 года, в День Победы в Туле прогнозируется переменчивая погода.
Синоптики обещают пасмурное небо, которое будет периодически разбавлять яркое солнце. Также будет идти небольшой дождь и греметь гроза.
Ветер восточный, северо-восточный с порывами 3-13 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +12…+15 градусов, днем +18…+23 градусов.
Атмосферное давление 742-744 мм рт. ст.
ИСТОЧНИК KP.RU