2019-05-06T10:07:00+03:00
Общество

Морская свинка из Тулы стала звездой интернета

Фото Мони собрали более 12 тысяч лайков и почти 2 тысячи репостов [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алиса СелезневаФото: Алиса Селезнева
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Тульская морская свинка по кличке Моня довольно необычная. Она - альбинос. Ее розовая кожа и большие красные глаза не приходились по душе покупателям зоомагазина, в котором свинка жила. Но одна неравнодушная девушка изменила жизнь Мони. Она опубликовала ее фото в Твиттере, и свинка очень быстро стала звездой.

- Это Моня. Она продается в зоомагазине, но никому не нравится. Кроме *** (неприличное слово - авт.), ее еще ужасом называют. А по мне так она очень милая и ласковая. Стесняется, когда хвалят. Может, кому понравится еще, - отметила Анжела Клочкова на своей странице.

Фото: Алиса Селезнева

Фото: Алиса Селезнева

За пару дней твит тулячки собрал более 12 тысяч лайков и почти 2 тысячи репостов.

Пользователи мессенджера (не только из Тулу, но и других городов и стран) поддержали Моню:

"Чудо красноглазое"

"Ужасно красивая"

"Мини-бегемотик"

"Это же Ждун!"

"Прям Пеппа"

Многие изъявили желание забрать Моню, но досталась она тулячке Юлии Антиповой. Не исключено, что вскоре у свинки появится своя страничка в соцсети.

antipova_yuliyaantipova_yuliya
Моня и ее хозяйка
83 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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