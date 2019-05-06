ООО «Агрофармтрест»: польза и качество

Источник витаминов

Сельхозпредприятие ООО «Агрофармтрест» начало работу в деревне Михайловке Суворовского района в 2015 году. За эти годы здесь на площади свыше 200 гектаров с нуля был построен современный животноводческий комплекс. Ферма дала работу 56 сотрудникам.

Фото: Алексей ФОКИН

Основным направлением работы предприятия является молочное скотоводство. Поголовье дойного скота насчитывает 400 животных, а вместе с молодняком - 700 голов. В перспективе общее количество на ферме увеличат до 1,5 тысячи.

Здесь предпочтение отдается коровам породы брауншвиц. Их привезли в Суворовский район из Германии и Австрии.

Фото: Алексей ФОКИН

- Коровы дают в среднем по 23 л в сутки. Есть на ферме и рекордсменки - их надой превысил 5 тысяч кг за 150 дней, - говорит управляющая Галина Жилан. - Это хороший показатель для этой породы. Чем она отличается от других? Сравнительно устойчивая для нашей зоны. Она дает молоко с повышенным содержанием белка. Цель - получать протеин и казеин. У нас коровы - носители гена каппа-казеина. Мы получаем также молоко, пригодное для производства сыров высокого качества: содержание белка - 4,1 %.

Галина Жилан

Холодный метод

На предприятии выработали собственную технологию, которая предусматривает технику разведения, выращивания молодняка, кормление и содержание разных половозрастных групп скота.

Фото: Алексей ФОКИН

Для разведения коров используется биологический материал только быков-производителей с геном каппа-казеина. Полученный молодняк выращивают отдельно от взрослого стада. Сразу после рождения телят отправляют в специализированные домики с подстилкой из соломы. Здесь они живут до 30 дней. Затем их пересаживают в юрты, где они содержатся до 4 месяцев. Дальше их выращивают на открытых площадках до 14 месяцев. Холодный метод выращивания молодняка помогает улучшить гигиену содержания животных и, как следствие, свести желудочно-кишечные заболевания к минимуму.

Фото: Алексей ФОКИН

Высокие показатели

Здоровье коров является ключевым фактором прибыльности стада молочной фермы. Чтобы давать молоко высокого качества и поддерживать высокие показатели воспроизводства, буренки должны быть в отличном состоянии здоровья. Продуктивность коровы, качество молока, состояние организма коровы и ее поведение - все эти показатели позволяют выявлять проблемы со здоровьем на ранних стадиях.

- За стадом следим по GPS-навигатору. Каждая корова имеет свой трек-номер, по которому отслеживаются температура, пульс, дыхание, надои, - рассказывает ветеринар Никита Попов.

Никита Попов

- Гинекологическая диспансеризация - основа здоровья животных, чтобы животное не просто жило на ферме, а давало здоровое потомство. Все животные охвачены учетом и обеззараживаются, - добавляет Галина Николаевна.

Роботизированное оборудование

Одновременно с человеческими ресурсами в хозяйстве задействуют современную технику. Большинство процессов роботизировано - даже дойка. Информация о ней поступает в режиме реального времени в компьютерную программу «Электронное управление стадом». При необходимости специалист корректирует процессы.

Фото: Алексей ФОКИН

Контроль качества

Контроль качества молока на ферме является одним из ключевых процессов технологической цепочки производства молока. На предприятии соблюдают принципы обеспечения контроля качества и безопасности. Каждый день специалисты фермы сдают сырье в ветлабораторию. Также его проверяет молочный комбинат. Раз в год предприятие проходит стандартизацию.

Натуральная продукция

На «Агрофармтресте» организована собственная переработка молочной продукции. Небольшой цех в поселке Мордвесе производит порядка 20 наименований из собственного молока - йогурты, кефир, ряженка, творог, творожные массы и т. д. Срок годности продукции ограничен, что свидетельствует о натуральности. Продукция реализуется в Тульской и Московской областях. В планах - переработку перенести в деревню Михайловку.

Инвестиции - 1 млрд рублей

В перспективе сельхозпредприятие планирует построить в Суворовском районе завод по переработке молока и производству спортивного питания. Кроме того, создать племенную базу крупного рогатого скота. Соответствующее соглашение на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали губернатор Алексей Дюмин и учредитель ООО «Агрофармтрест» Сергей Еремин. Проект предполагает вложение инвестиций порядка 1 млрд рублей и создание 80 рабочих мест.

Фото: Алексей ФОКИН

- Молочное животноводство, оплеменение по породе брауншвиц, получение статуса племенного хозяйства и строительство завода с глубокой переработкой молока, производство протеина, в том числе и для спортивного питания, - эти планы начнем реализовывать уже в этом году, - отметил учредитель ООО «Агрофармтрест» Сергей Еремин.