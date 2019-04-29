2019-04-29T17:41:14+03:00
Общество

Материальное и духовное в романе «Крымский мост»

Из чего соткан Крымский мост в романе Александра Лапина обсудили в эфире канала Россия 24 и "Радио России"
Юлия КУДЫМОВА
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Писатель Александр Лапин.Писатель Александр Лапин.
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Писатель, журналист, общественный деятель, главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин известен тульскому читателю как автор эпопеи «Русский крест» судьбах поколения, прошедшего через смену вех в истории современной России. Темой другого романа, «Святые грешники», стал поиск ответов на вечные вопросы бытия.

Недавно вышел в свет новый роман – «Крымский мост». Публикацию книги писатель приурочил к пятилетней годовщине присоединения Крыма к России. Фактура романа «Крымский мост» – плод серьезной многолетней изыскательной деятельности. «Как можно писать роман, если ты там не был и ничего не знаешь. Готовя роман, я встречался с множеством людей: командиром крымского «Беркута», военным советником, казаком-ополченцем, местным издателем, помощником депутата…». Уже более пяти лет прошло после возвращения Крыма в Россию. Больше года, как он связан со страной мостом из бетона, свай и металла. Это материальная сторона, но есть духовные, исторический связи.

Лапин на ТВ.

- Ваш роман - не о строительстве, а Крымский мост – не инженерное сооружение. О чем он?

- Это философский роман, который рассказывает о Крыме, как о месте, в котором хранится душа русского народа. Возвращение этой народной души – главная мысль романа.

- Почему душа именно в Крыму?

- Санкт-Петербург – мозг России, Москва – сердце, Урал – хребет России, а Крым – душа. Потому что, для начала, в Крыму произошло крещение Руси. Князь Владимир в 988 году был здесь крещен, следом приняла крещение его дружина. Уже из Крыма вместе с женой, византийской принцессой, он отправился в Киев. С этого момента Русь считается православной. Вера стала основой для развития культуры, письменности, архитектуры. Это по сей день определяет наши менталитет, мировоззрение, духовные поиски.

Сам Крым – это мост во времени и пространстве. Это сгусток исторических процессов. За Крым мы воевали, начиная с Ивана Грозного. Потом при царевне Софье, Петре, Екатерине. Россия столько крови пролила за Крым, как ни за какое другое место не произошло столько сражения. Это – некий русский рай. Русские всегда жили на севере с суровым климатом, Крым – это совсем другой климат. Там жили и творили многие поэты и писатели. Из Крыма уходили последние защитники царской России. Об этом есть упоминание в романе.

В эфире «Радио России» автор рассказал, кому был посвящен роман.

- Моя жена, как и супруга Льва Толстого, все переписывала, перепечатывала за мной. Это тяжелый труд. Книга мне далась очень тяжело. В процессе работы делал много правок. И, конечно, она помогала, делала замечания. Книга, как ребенок. Кому доверишь, кроме родного человека, - отметил Александр Лапин.

Лапин на радио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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