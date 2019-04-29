Если замуж невтерпеж: необычные места для свадьбы в Тульской области

Молодожены следуют этой традиции и по сей день. А ЗАГСы и площадки для выездной регистрации фиксируют небывалый спрос на эту дату.

В канун Красной горки «Комсомолка» собрала необычные места для проведения торжественной церемонии в Тульской области.

Изба тульского мастерового

Нарядно украшенным рестораном гостей свадьбы давно уже не удивишь, а вот свадебным обрядом в атмосфере мастеровой Тулы XVI-XVIII веков другое дело. Тем более, когда речь идет о знакомстве со старинными русскими обычаями, сопровождающих создание новой семьи.

Во дворе сохранившейся городской усадьбы начала XX века купца Ермолаева-Зверева молодых встречают старинным обрядом и провожают в избу тульского мастерового. На время свадьбы жених и невеста становятся «Князем» и «Княгиней».

Чтобы неразлучно прожить целую жизнь супруги проходят через традиционные обряды

Чтобы неразлучно и дружно прожить целую жизнь новоиспеченные супруги и гости строят «мост любви», одновременно перешагивают порог нового дома. Молодые также ожидают шуточные испытания и заботы по хозяйству, любовные пожелания, написанные чернилами при свечах гусиными перьями, предсказания судьбы и праздничные символические дары.

На память о свадебном обряде молодые получают на рушнике народную обрядовую куклу Тульской губернии - свадебную парочку, выполненную из красной ткани. Старинную куклу, имеющую одну общую руку (все должно быть общим), не разрешалось трогать до рождения первенца. После этого рушником вытирались, а в куклу играли.

Программу обычно заказывают молодожены после официальной регистрации в ЗАГСе как часть праздничных мероприятий или супруги, чтобы отметить юбилеи совместной жизни.

Где: Музейно-выставочный центр «Тульские древности»

Смотровая площадка на Куликом поле

Считается, что Куликово поле – место, где родилась Россия. Создание семьи именно здесь для многих пар является глубоко символичным событием.

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Коллектив нового музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом разработал костюмированный свадебный обряд. Облаченный в доспехи воевода Боброк и его супруга княгиня Анна, сестра Дмитрия Донского, одетая в исторический женский русский костюм, проводят молодоженов через традиционные испытания. Они призывают все стихии Куликова поля - ветер, землю, огонь и воду - стать защитниками молодой семьи.

Восхождение на смотровую площадку музейного комплекса и вручение молодым подарков сопровождается живым колокольным звоном семи колоколов музейной звонницы.

Молодоженов привлекает и наличие в новом музейном комплексе большого банкетного зала на 100 мест, и возможность заказать в кафе музея свадебный пир (как обычный, так и с блюдами исторической кухни), арендовать музыкальное оборудование, даже - снять для молодоженов и (или) гостей торжества гостиничные номера в "этнографической деревне" - 5 комфортных коттеджах, расположенных по берегам восстановленных прудов.

Где: Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Интерьеры купеческого быта

Свадьбы у купцов проходили всегда с размахом. На торжество приглашалось большое количество гостей, накрывались шикарные столы. Прикоснуться хоть немного к былому величию есть возможность у тульских молодоженов.

Музей купеческого быта в Епифани

Музей купеческого быта предлагает интерактивную программу, которая включает элементы «девичника», «молодечника», рассказ о традициях и обрядах купеческой свадьбы начала XX века. Молодые примеряют элементы традиционной одежды и обряжают родителей (повязка - девичья краса, шаль, картуз). А также разыгрывают элементы сватовства, озвучивают приданое, заручаются и пьют чай у тульского самовара, закрепляя сделку. Программа рассчитана на тех, кто уже расписался, планирует или отмечает годовщину.

Где: Музей купеческого быта в Епифани

Тульский парк

Территория прудов, ротонда, зона релакса — эти и другие площадки в Центральном парке могут стать местом для свадьбы. Территории, утопающие в зелени и цветах, с ухоженными зелеными газонами, дают возможность провести фотосессию и даже выездную церемонию.

Ротонда в Центральном парке Тулы

Молодожены могут прокатиться в запряженных лошадьми экипаже, карете, фаэтоне, а зимой – в санях. Единственное условие — брак регистрируется заранее. Только потом происходит красивая церемония с клятвами и кольцами в парке.

Где: ЦПКиО им. П.П. Белоусова

Крыша отеля

Отель — традиционное место для свадебного торжества в стиле голливудских фильмов. На шестом этаже отеля в центре Тулы расположена площадка с панорамным видом «Балкон». Церемонию сопровождает музыка, а гости могут насладиться небольшим фуршетом.

SK Royal Hotel Tula

Регистрация брака может быть постановочной или официальной. При выборе последнего варианта молодожены получат оформленные паспорта и свидетельство прямо во время церемонии. Кстати, это пока единственная в Туле площадка, где можно связать себя узами брака официально вне стен ЗАГСа.

Где: SK Royal Hotel Tula

Дворец-музей

Какая невеста не представляла себя в роли принцессы? Воплотить эту мечту можно в Богородицком дворце-музее и парке. Сюда приезжают жениться пары даже из других городов нашей обширной родины. Торжественная регистрация молодоженов проводится в овальном зале первого этажа дворца.

Богородицкий дворец-музей и парк

Церемония проходит под музыкальное сопровождение. По ее окончании молодые танцуют свой первый семейный вальс. Фотосессия может проходить в самом дворце, а также в живописных уголках парка.

Где: Богородицкий дворец-музей и парк

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Какие места и церемонии популярны среди тульских молодоженов, «Комсомолка» узнала у свадебного эксперта.

- Свадьбу можно сделать везде. Если не запрещено законом, значит можно. Расписаться можно и на воздушном шаре и даже в электричке, но это история для двоих. Позвать гостей на подобное торжество не получится, - говорит свадебный эксперт Александр Родин. - Одним из ярких торжеств в моей практике стала свадьба-фантазия на тему Средневековья. Площадкой для нее было выбрано летнее пространство недалеко от Ясной Поляны. Прежде всего, из-за антуража: дикий лес, большое количество растительности и т. д. Сегодня большинство пар отказываются от выездных церемоний в совсем диких местах, потому что это связано с большими расходами (выкосить траву, обеспечить обработку территории). И все затраты ложатся на плечи новоиспеченных супругов или их родителей. От тематических свадеб отказываются в виду дороговизны. Их стоимость начинается от 1 млн рублей. В эту сумму входит оформление площадки, разработка уникального сценария, костюмы, анимация и т. д. Романтическую свадьбу в Тульской области позволяют организовать летние пространства. Как правило, на их территории есть пруд, лес, можно установить шатер. В прошлом году открылось пространство со стеклянной крышей и стенами («Берендей»). Пользуются популярностью места с красивой территорией, инфраструктурой (парк-отель «Грумант»). Наличие банкетного зала и живописной природы тоже станет плюсом при выборе парой площадки для выездной регистрации («Золотой осетр»). Сейчас среди туляков также популярны свадьбы за рубежом, например, на Бали. Ориентировочная стоимость только для пары около 300-400 тысяч рублей.