2019-04-29T13:11:47+03:00
Общество

В Туле началась подготовка к пляжному сезону

Более 100 водоемов не пригодны для купания
Юлия КУДЫМОВА
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Фото Алексея ФОКИНА.Фото Алексея ФОКИНА.
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В понедельник, 29 апреля, на оперативном совещании в администрации Тулы рассматривался вопрос об организации безопасного отдыха населения на городских водоемах и реках в текущем году.

Так, новом пляжном сезоне для туляков откроются восемь зон отдыха. В Зареченском округе – это «Хомяковские поляны» и «Обидимо». В Привокзальном округе жители города смогут отдохнуть на пляже «Велесов лес». В Пролетарском заработает зона отдыха «Золотой петушок». В Советском территориальном округе - пруд на территории Белоусоваского парка. В Центральном территориальном округе – две зоны отдыха на реке Воронка и «Ильинка» (пруд д. Крутое). Более 100 водоемов не пригодны для купания.

Фото Алексея ФОКИНА.

Фото Алексея ФОКИНА.

С 1 по 16 мая будет проводиться водолазное обследование и очистка дна акватории водоемов на глубине до двух метров, с 13 по 31 мая в зонах отдыха будет проводиться дезинсекционная, против насекомых, и дератизационная, против грызунов, обработка.

Санитарно-химические, микробиологические, паразитологические исследования почвы, песка и воды будут проведены перед открытием купального сезона и далее ежемесячно. В мае запланированы отсыпка пляжей песком, установка информационных стендов и спасательных постов. Все подготовительные мероприятия завершаться к 31 мая.

Фото Алексея ФОКИНА.

Фото Алексея ФОКИНА.

Уже сейчас проведен подбор матросов-спасателей и медицинских работников, организована их подготовка. В наличии весь необходимый спасательный инвентарь и оборудование, средства связи и медицинское имущество для укомплектования спасательных постов. В ходе оперативки был поднят вопрос обустройства пандусов для маломобильных граждан. Поручение было дано в прошлом году, но выполнено не было.

Глава администрации Евгений Авилов отметил, что создать равные условия для отдыха туляков также необходимо, как и привести зоны отдыха в нормативное состояние. Он дал указания установить пандусы на всех пляжах, а также оборудовать их специальными креслами для купания инвалидов. Также сити-менджер поручил привлечь граждан, чтобы определить перечень дополнительных работ для обустройства комфортных мест отдыха у водоемов с учетом их пожеланий.

Фото Алексея ФОКИНА.

Фото Алексея ФОКИНА.

- Необходимо рассмотреть возможность размещения зон для приготовления шашлыков, оборудованных мангалами и столами. Это - цивилизованный и безопасный подход к организации летнего отдыха горожан, - заключил Евгений Авилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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