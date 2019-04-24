Открытие первой очереди парка «Патриот-Тула» состоится накануне Дня Победы

В оружейной столице завершается строительство первой очереди парка «Патриот - Тула».

На территории парка уже возведено и оборудовано здание конгрессно-выставочного центра, 4 тенто-мобильных укрытия, площадь каждого – более 1000 кв. метров. Завершается процесс оснащения помещений необходимым мультимедийным оборудованием.

До майских праздников завершат установку детской площадки, благоустроят территорию, откроют магазин «Военторг» и кафе.

В тенто-мобильных укрытиях запланировано разместить музей ретро-автомобилей и мотоциклов, центр военно-тактических игр, а также выставки «Военная техника: история и современность» и «История тульского края».

Также в парке будут размещены образцы вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Церемония торжественного открытия парка запланирована на 8 мая. В этот день будут работать различные интерактивные площадки. Гостей ждут насыщенная концертная и анимационная программы, мастер-классы.

Также, с 9 по 12 мая, в парке будут проходить мероприятия для детей всех возрастов и их родителей.