2019-04-25T11:32:09+03:00
Общество

Открытие первой очереди парка «Патриот-Тула» состоится накануне Дня Победы

В этот день в парке будут работать различные интерактивные площадки
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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В оружейной столице завершается строительство первой очереди парка «Патриот - Тула».

На территории парка уже возведено и оборудовано здание конгрессно-выставочного центра, 4 тенто-мобильных укрытия, площадь каждого – более 1000 кв. метров. Завершается процесс оснащения помещений необходимым мультимедийным оборудованием.

До майских праздников завершат установку детской площадки, благоустроят территорию, откроют магазин «Военторг» и кафе.

В тенто-мобильных укрытиях запланировано разместить музей ретро-автомобилей и мотоциклов, центр военно-тактических игр, а также выставки «Военная техника: история и современность» и «История тульского края».

Также в парке будут размещены образцы вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Церемония торжественного открытия парка запланирована на 8 мая. В этот день будут работать различные интерактивные площадки. Гостей ждут насыщенная концертная и анимационная программы, мастер-классы.

Также, с 9 по 12 мая, в парке будут проходить мероприятия для детей всех возрастов и их родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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