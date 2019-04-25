2019-04-25T12:59:45+03:00
Общество

Летим с «РусЛайн» из Калуги в Казань

Авиакомпания «РусЛайн», один из ведущих игроков на рынке региональных перевозок в России, открыла продажу билетов на рейсы из Калуги в Казань
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Полеты по этому направлению будут выполняться с 10 июня 2019 года с частотой два раза в неделю на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Время в пути составит около 2 часов, стоимость билетов для перелета в Казань - от 3000 рублей в одну сторону (с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы).

- Мы начали полеты из Калуги с прошлого года и постепенно развиваем из нее регулярную маршрутную сеть. Это наша ключевая задача, поэтому сегодня мы открываем еще одно новое направление - в Казань. По нашей оценке трафик путешествующих людей из этого региона растет, в связи с этим мы уверены, что новое направление будет пользоваться таким же широким спросом, как и ранее открытые рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Симферополь, - говорит Александр Крутов, коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн».

Расписание (время местное):

.

.

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).

.

.

СПРАВКА

Авиакомпания «РусЛайн» занимает одно из лидирующих мест в сегменте региональных авиаперевозок РФ. Основной целью деятельности авиакомпании «РусЛайн» является построение сети маршрутов между региональными центрами и хабовыми аэропортами. Парк компании состоит из 20 региональных Bombardier CRJ-100/200, вместимостью 50 кресел. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет более 35 городов РФ и Европы. Базовый аэропорт: Москва (Внуково). Дополнительные узловые аэропорты Екатеринбург и Санкт-Петербург. По итогам 2017 года пассажиропоток авиакомпании составил 640 919 человек, пассажирооборот – 508 431 тыс. пасс. км, выполнено рейсов - 19 648. Авиакомпания «РусЛайн» неоднократно становилась лауреатом авиационных премий в сегменте лучших региональных авиаперевозчиков. Среднесуточное количество рейсов – 34.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы все восстановить, нужно 1,5 миллиона»: пенсионер из Екатеринбурга рассказал, как коммунальщики разрушили его сад на крыше
Ему понадобилось 18 лет, чтобы высотка зацвела березами, ивами, сиренью и елью, а управляющей компании, лишь одно утро, чтобы все уничтожить
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
Новости 24
Житель Тульской области попался на краже электроинструментов
В Туле дебошир оскорбил и ударил полицейских
Штамп принял участие в акции «Неделя без турникета»
В карьере хутора Шахтерский нашли труп
Футболисты "Спартака" прогулялись по солнечной Туле
В Алексине из-за горящего магазина вспыхнули три авто
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком»
Житель Тульской области зарезал знакомого и спрятал его тело в подвале
Жители тульского Заречья с 14 по 27 мая останутся без горячей воды
Разбил окна в парикмахерской и поджег сарай: 19-летний парень крушил здания в Болохово
В Туле продолжается противоклещевая обработка
Тульские школьники приняли участие в городском чемпионате по логическим и математическим играм
26 апреля в Туле завершится отопительный сезон
Алексей Дюмин поздравил с днем рождения легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка
В Тульской области гаишники и "Гром" задержали наркодилера с килограммом героина
Краснолистные клены появятся в сквере на ул. Кауля
«Ростелеком» поддержал тульский чемпионат среди пенсионеров по компьютерной грамотности
В Туле наносят дорожную разметку
Под Тулой мужчина на «Шкода Фабиа» слетел в кювет
В Арсеньевском районе нашли боеприпасы времен войны
В Туле выпуск городского пассажирского транспорта на линии составляет более 90%
При пожаре в деревне Георгиевка пострадали люди