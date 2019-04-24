Летим в Анапу из Калуги

Полеты по этому направлению будут выполняться с 10 июня 2019 года с частотой два раза в неделю на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Время в пути составит около 2 часов, стоимость билетов для перелета в Анапу - от 5 640 рублей в одну сторону (с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы).

- Мы начали полеты из Калуги с прошлого года и постепенно развиваем из нее регулярную маршрутную сеть. Это наша ключевая задача, поэтому сегодня мы открываем еще одно важное новое направление - Анапа. По нашей оценке трафик путешествующих людей из этого региона растет, в связи с этим мы уверены, что новое направление будет пользоваться таким же широким спросом, как и ранее открытые рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Симферополь, - говорит Александр Крутов, коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн».

Расписание (время местное):

.

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).

.

Справка

Авиакомпания «РусЛайн» занимает одно из лидирующих мест в сегменте региональных авиаперевозок РФ. Основной целью деятельности авиакомпании «РусЛайн» является построение сети маршрутов между региональными центрами и хабовыми аэропортами. Парк компании состоит из 20 региональных Bombardier CRJ-100/200, вместимостью 50 кресел. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет более 35 городов РФ и Европы. Базовый аэропорт: Москва (Внуково). Дополнительные узловые аэропорты Екатеринбург и Санкт-Петербург. По итогам 2017 года пассажиропоток авиакомпании составил 640 919 человек, пассажирооборот – 508 431 тыс. пасс. км, выполнено рейсов - 19 648. Авиакомпания «РусЛайн» неоднократно становилась лауреатом авиационных премий в сегменте лучших региональных авиаперевозчиков. Среднесуточное количество рейсов – 34.