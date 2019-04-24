2019-04-24T10:37:05+03:00
Общество

В тульской школе учитель силой пытался отобрать телефон у мальчика: прокуратура проводит проверку

[видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео, на котором учитель силой пытается отобрать телефон у мальчика. Инцидент произошел в одной из тульских школ.

Делом занялись в управлении образования администрации города Тулы. Учитель был отстранен от работы.

Как стало известно, уже подключилась и прокуратура.

- В настоящее время прокуратурой Советского района г. Тулы организована проверка, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства. - По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

КСТАТИ

Туляки не остались равнодушными и встали на сторону учителя

Они считают, что мужчина ни в чем не виноват (подробности)

В тульской школе учитель силой пытался отобрать телефон у мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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