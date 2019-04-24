В тульской школе учитель силой пытался отобрать телефон у мальчика: прокуратура проводит проверку
Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео, на котором учитель силой пытается отобрать телефон у мальчика. Инцидент произошел в одной из тульских школ.
Делом занялись в управлении образования администрации города Тулы. Учитель был отстранен от работы.
Как стало известно, уже подключилась и прокуратура.
- В настоящее время прокуратурой Советского района г. Тулы организована проверка, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства. - По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
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В тульской школе учитель силой пытался отобрать телефон у мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU