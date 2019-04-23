2019-04-23T17:14:57+03:00
Общество

Губернатор Алексей Дюмин о развитии моногородов: Привлекать инвесторов и создавать новые рабочие места

На оперативном совещании под руководством губернатора Алексея Дюмина обсудили развитие моногородов региона
Михаил КОПАНИЦА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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На сегодня в Тульской области пять моногородов: Алексин, Ефремов, Суворов, Белев и рабочий поселок Первомайский. В марте прошлого года Ефремову присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), недавно такой же «титул» обрел Алексин. Город на Оке стал последней ТОСЭР, которая благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина утверждена российским правительством. Дальнейшее создание таких площадок в России приостановлено.

В своем выступлении министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что инвесторы могут претендовать на получение статуса резидента ТОСЭР, который дает существенные налоговые льготы. В частности, в первые пять налоговых периодов с момента получения прибыли резиденты освобождаются от налога на прибыль, вторые пять периодов налог на прибыль составляет 12 %. Кроме того, они полностью освобождаются от уплаты налога на имущество в первые 5 лет, на шестой и седьмой годы платят 1,1 %, с восьмого по десятый год -1,5 %, с них не взимается налог на землю. Серьезным подспорьем для инвесторов является и то, что отчисления от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды - Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования, Фонд социального страхования – для резидентов ТОСЭР снижены с 30 % до 7,6 %.

По итогам 2018 года на ТОСЭР «Ефремов» привлечено 4 резидента и создано 30 новых рабочих мест - это почти вдвое больше, чем планировалось. Сейчас в городе реализуются следующие инвестиционные проекты:

- ООО «Ефремов-Фарма» - строительство завода по производству полного цикла разработки и крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций (объем инвестиций – 6,7 млрд рублей, 50 рабочих мест);

- ООО «Листер» - производство профессиональных инновационных дезинфицирующих средств (объем инвестиций – 0,124 млрд рублей, 35 рабочих мест);

- ООО «ПромБиоТехнологии» - строительство завода по глубокой переработке фуражных зерновых культур для производства аминокислот и других функциональных добавок для сельскохозяйственной и пищевой отраслей (объем инвестиций – 2,6 млрд рублей, 173 рабочих места);

- ООО «ТЭТА ФУД Е» - проект по переработке и экспорту мясной продукции с последующим изготовлением полуфабрикатов, а также готовых продуктов для продажи на экспорт и на внутренний рынок (объем инвестиций – 0,313 млрд рублей, 220 рабочих мест).

Еще пять инвесторов готовят пакет документов для получения статуса резидентов

ТОСЭР «Ефремов».

Присвоение статуса ТОСЭР Алексину позволит городу иметь такие же налоговые и неналоговые преференции, как ТОСЭР «Ефремов». В этом году в Алексин планируется привлечь двух резидентов и создать 20 новых рабочих мест. Пул инвесторов уже сформирован.

– Алексин и Ефремов имеют риски ухудшения социального положения, еще три населенных пункта – в стабильном состоянии. Но все пять моногородов Тульской области показывают положительную динамику по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест, – подчеркнул Григорий Лаврухин.

Безработица снижается

- В моногородах снижается регистрируемая безработица, - рассказал министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов. - Результата удалось добиться за счет стабилизации экономической ситуации на градообразующих предприятиях. Организуются межрайонные ярмарки вакансий, проходят мероприятия активной политики занятости – безработных переобучают востребованным на рынке труда профессиям, содействуют в организации собственного дела с финансовой поддержкой.

- Статус ТОСЭР возлагает ряд обязательств, муниципальным властям надо усилить работу, создавать комфортную среду для бизнеса, активнее задействовать механизм привлечения средств фонда развития моногородов: это существенная поддержка для инвесторов. ТОСЭР должна вернуть жизнь в моногорода.

Привлечение инвесторов и создание рабочих мест на этих территориях – наша главная задача. Все плановые показатели должны быть выполнены! Корпорация развития должна оказывать помощь в поиске инвесторов не только в особые экономические зоны, но и в остальные муниципальные образования, – подвел итог губернатор Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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