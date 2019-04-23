Губернатор Алексей Дюмин: Наша общая цель – повышать уровень культуры в регионе

В числе основных вопросов - поддержка и продвижение культурных инициатив жителей региона, доступность культурных благ, повышение качества жизни путем создания благоприятной культурной среды.

Глава региона Алексей Дюмин поблагодарил участников встречи за ответственный и непростой труд, верность призванию, вклад в сохранение богатого культурного наследия региона:

- Мы с вами уже многое сделали для развития культуры в регионе. Тульская область присоединилась к целому ряду пилотных проектов, к передовым начинаниям федерального уровня. Но мы можем и должны делать еще больше! Уверен, нам по силам повысить культурный авторитет региона, укрепить наши позиции в масштабах страны и за рубежом.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина обратила внимание участников встречи на то, что культура впервые включена в нацпроект, что свидетельствует о ее признании одним из государственных приоритетов:

- В этом году финансирование отрасли в регионе увеличилось на 46 % и составило почти 2 млрд рублей. Заработная плата работников культуры за последние три года выросла почти на 26 %. Престиж работников культуры повышается. Благодаря поддержке губернатора региональные учреждения культуры участвуют в федеральных проектах. В Тульской области активно проходит Год театра. Фестиваль «Толстой Weekend» – один из главных проектов Тульской области - с каждым годом набирает силу. В этом году наш регион будет представлен в его программе тремя постановками.

Фото: Правительство ТО

Театр стал ближе

Алексей Дюмин отметил важность развития театрального искусства в регионе. Он подчеркнул, что необходимо задействовать в этой работе площадки малых городов:

- Не у всех жителей есть возможность выехать на спектакль в Тулу. Надо приобщать людей к искусству, делать все, чтобы оно в самом прямом смысле становилось ближе к ним.

Глава региона дал поручение Министерству культуры Тульской области разработать график показа спектаклей в муниципалитетах.

- В программу «Малые города» активно включился театр драмы, - отметил директор Тульского академического театра драмы Сергей Борисов. - Наша труппа уже запланировала показы спектаклей в г. Чекалине, творческое взаимодействие с ДК п. Епифань, где проходят постановки новомосковского драматического театра. За два года театр получил 19,5 млн рублей, благодаря которым смог улучшить материально-техническую базу, провести ремонт, заменить витражи.

- Выезжать в районы можно и чаще, - отметил Сергей Борисов. - Но некоторые театры, в том числе драмтеатр, ТЮЗ, театр кукол, столкнулись с проблемой нехватки транспорта для гастролей.

Глава региона поручил министерству культуры оперативно проработать этот вопрос и приобрести транспорт для театров.

- В регионе идет большая работа по созданию новых историко-культурных пространств в малых городах: в Белеве, Крапивне, Алексине, Одоеве, Богородицке, Дубне, - продолжила тему Татьяна Рыбкина.

Ее дополнила директор Дубенского краеведческого музея Марина Ижевская:

- В рамках программы празднования 500-летия Тульского кремля завершены ремонтно-реставрационные работы в усадьбе Мосоловых. К концу лета начнет работу новый культурно-туристический комплекс. Уже разработан проект экспозиции «Музей промышленной усадьбы дворян Мосоловых».

- Большую выставку в усадьбе Мосоловых будет делать Тульский государственный музей оружия, - рассказала директор музея Надежда Калугина. - Выставка «Защитники южных рубежей» к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты займет три зала в усадьбе Мосоловых. На ней будет представлена научная реконструкция средневековых доспехов и оружия защитников Тульского кремля и Засечной черты XVI-XVII веков.

Губернатор напомнил о данном им поручении привлечь к участию в создании музейно-образовательного комплекса в усадьбе заинтересованных лиц, в том числе представителей ведущих музеев. Он призвал к активным действиям в привлечении к участию в проекте инвесторов и пообещал помочь в решении вопросов с финансированием.

Фото: Правительство ТО

Культурный кластер

Участники встречи обсудили реализацию проекта «Музейный квартал» в историческом центре Тулы. Он включит в себя целый комплекс ведущих федеральных и региональных музеев. Улица Металлистов уже благоустроена, отремонтированы фасады большинства зданий. Алексей Дюмин подчеркнул, что лично обращался к президенту с просьбой выделить дополнительные средства для завершения работ по «Музейному кварталу». В итоге необходимая сумма в размере 1,2 млрд рублей выделена.

Татьяна Рыбкина отметила, что уже в 2019 году начнется реставрация Поленовского подворья.

- В этом году 1 июня исполняется 175 лет со дня рождения Василия Поленова, - рассказала главный хранитель музея-заповедника В. Д. Поленова Наталия Грамолина. - В Поленовском подворье будут выставочный зал, морской клуб и арт-пространство.

- Музейный квартал формируется как современный культурный кластер. Именно на это нас нацеливает президент Владимир Путин. Здесь должны быть не только музеи, но и современные форматы культурно-образовательной работы, концертно-фестивальной деятельности. Нельзя забывать и о туристической инфраструктуре, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Будет на улице Металлистов и филиал музея-усадьбы «Ясная Поляна». К сентябрю 2020 года здесь планируется открыть арт-пространство с туристско-информационным центром, где будут формироваться экскурсионные группы в Ясную Поляну и на пешеходные экскурсии по историческому центру Тулы. Осваивать пространство музей начнет уже в середине мая 2019 года.

К 100-летию художественного музея Затронули в беседе и вопрос обеспечения безопасности музейных экспонатов. Губернатор дал распоряжение разработать комплекс мер по их защите. В этом году 100 лет исполняется Тульскому областному художественному музею. О подготовке к этому событию рассказал заведующий филиалом Тульского областного художественного музея Александр Аладин.

Кульминация торжеств запланирована на 15 ноября. Алексей Дюмин сообщил, что президент поддержал его инициативу по строительству фондохранилища Тульского художественного музея. Это решит проблему отсутствия в музее площадей для хранения экспозиции, позволит создать все условия для сохранения экспонатов.

- Продвигать музей надо более активно, - подчеркнул глава региона. - Музейному объединению совместно с министерством культуры необходимо организовать бесплатные посещения музея для жителей региона, а для гостей – разработать специальный экскурсионный маршрут.

Про клубы и библиотеки Участники встречи задали главе региона вопрос о поддержке культуры на селе.

- До 2024 года планируется провести капитальный ремонт в 36 клубных учреждениях. Ежегодно правительство региона будет подавать заявки на получение федеральной субсидии для дальнейшего развития сельских ДК, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Директор Тульской областной научной универсальной библиотеки Юлия Иванова рассказала о подготовке к Всероссийскому библиотечному конгрессу, который пройдет в регионе в мае. Заявки на участие подали более 900 человек, в т. ч. из-за рубежа.

Глава региона отметил активную работу Объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма, этнографического двора «Добродей», продвигающего традиции народных ремесел и промыслов.

- Наша общая цель – повышать уровень культуры в регионе. Это будет способствовать успехам не только в вашей сфере, но и во всех сферах жизни. Нам предстоит большая творческая работа, чтобы дать толчок масштабному развитию во всех направлениях, - подытожил глава региона.

0+