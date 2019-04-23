В Туле ко Дню Победы приведут в порядок «Защитникам неба Отечества»

В Туле пройдет более 200 культурно-массовых мероприятий и патриотических акций, посвященных празднованию 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 70 из них состоится в Большой Туле. Это праздничные концерты, выставки, встречи с ветеранами, литературно-музыкальные вечера, спектакли, уроки мужества, квесты, акции и часы памяти.

Торжественные моероприятия

Праздничные гуляния развернутся в каждом округе областного центра. Например, 7 мая в Зареченском округе состоится традиционное торжественное шествие по улице Пузакова, от ул. Октябрьской до территории Братского захоронения Спасского кладбища. Улицу Пузакова на это время перекроют. Конечной точкой маршрута станет мемориал «Защитникам неба Отечества».

8 мая в Пролетарском округе откроют мемориальную плиту. Поисковики из Центра образования № 54 выявили 8 солдат, которые погибли при обороне Тулы в поселке Волынцевский. Их фамилии будут увековечены.

Также пройдет акция «Поезд памяти». Участники акции посетят воинские захоронения, мемориалы и возложат к ним цветы.

Благоустройство памятников

Не меньшее внимание будет уделено порядку на военных памятниках и мемориалах. К празднованию Дня Победы они похорошеют. Благоустройство памятников и мемориалов во всех округах города завершат до 1 мая.

Это касается и мемориала «Защитникам неба Отечества». Его приведут в удовлетворительное состояние к 9 мая. Сейчас на одном из участков перекладывают плитку, уже покрасили бортовой камень, также будут проведены уходовые работы за газоном и частично подкрасят опоры самолетов.

Кроме того, запланирован капитальный ремонт памятника. Его проведут в 2019-2020 годах. К концу этой недели планируется, что будет готово проектное решение и определена стоимость работ.

Капитально отремонтируют в этом году и два мемориала в Привокзальном округе — в деревне Струково и селе Алешня.

С 9 по 12 мая включительно памятники и памятные места возьмут под охрану правоохранители.

Усиление мер безопасности

На День Победы сотрудники полиции обеспечат безопасность и правопорядок. В местах проведения мероприятий будут работать кинологи со служебными собаками, при проведении крупных мероприятий будут установлены ручные и арочные металлодетекторы.

Уже сейчас для обеспечения общественного порядка проводится ряд профилактический мероприятий. Они направлены на выявление мигрантов, которые не имеют регистрации и находятся в федеральном розыске, а также работодателей, незаконно использующих труд данных граждан. В поле зрения силовиков остаются и другие правонарушители, которые могут спровоцировать нарушение общественного порядка.