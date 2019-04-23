В Тулу прибудет Благодатный огонь из Иерусалима
Верующим его раздаст митрополит Тульский и Ефремовский Алексий
Фото: Александра Морозова
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28 апреля в Туле пройдет Пасхальный Крестный ход. Он традиционно проследует от Всехсвятского к Успенскому кафедральному собору.
Участники хода смогут встретить Благодатный огонь, доставленный в Тулу из Иерусалима, и зажечь от него свои свечи. Раздаст огонь Владыка - митрополит Тульский и Ефремовский Алексий
Крестный ход начнется в 16:00 от Всехсвятского кафедрального собора (ул. Льва Толстого, 79).
ИСТОЧНИК KP.RU