2019-04-23T16:01:25+03:00
Общество

В Тулу прибудет Благодатный огонь из Иерусалима

Верующим его раздаст митрополит Тульский и Ефремовский Алексий
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Александра МорозоваФото: Александра Морозова
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28 апреля в Туле пройдет Пасхальный Крестный ход. Он традиционно проследует от Всехсвятского к Успенскому кафедральному собору.

Участники хода смогут встретить Благодатный огонь, доставленный в Тулу из Иерусалима, и зажечь от него свои свечи. Раздаст огонь Владыка - митрополит Тульский и Ефремовский Алексий

Крестный ход начнется в 16:00 от Всехсвятского кафедрального собора (ул. Льва Толстого, 79).

ИСТОЧНИК KP.RU

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