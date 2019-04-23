2019-04-23T14:10:27+03:00
Общество

Летим из Калуги в турецкую Анталию

Авиакомпания Royal Flight с 3 июня 2019 года начнет выполнять полеты из Калуги в турецкую Анталию
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вылеты будут выполняться из Международного аэропорта "Калуга" два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, а с 04 июля 2019 года – по понедельникам и четвергам.

Авиаперевозки планируется выполнять на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737-800, вместимостью до 189 пассажиров.

Полетная программа по данному направлению запланирована до середины сентября, в рамках весенне-летнего расписания.

Вылеты будут осуществляться из нового просторного терминала международных воздушных линий калужского аэропорта, что позволит сделать путешествие в лето еще более комфортным и быстрым.

Пакетные туры с прямым вылетом из Калуги предлагаются многопрофильным туроператором Coral Travel www.coral.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из-за празднования Пасхи в Туле введут ограничения движения, остановки и стоянки транспорта
На Пасху в Туле будут курсировать автобусы до кладбищ
26 и 27 апреля туков ждут бесплатные уличные фитнес-тренировки
В Одоеве нашли артиллерийский снаряд времен войны
Жители Тульской области увидят фильм «Солдатик»
Туляков просят передать фотографии ветеранов для храма Вооруженных сил РФ
Тула входит в ТОП-5 туристических городов на 9 Мая с лучшими парадами и салютами
В Центральном переулке в Туле рисуют новое граффити
Ко Дню Победы в Туле пройдет более 200 мероприятий
Памятник Защитникам неба Отечества приведут в порядок к 1 мая
В Епифани четверо мужчин пытались украсть алюминиевую бочку
В Туле "ВАЗ" проехал на "красный" и сбил пешехода
Участники и инвалиды Великой отечественной войны получат посылки от имени губернатора Тульской области
В Тульской области оборудуют зоны отдыха с беседками и мангалами
Выпуск городского пассажирского транспорта на линии в Туле составляет более 90%
В Туле покрасили "Левшу"
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
За сутки в Туле произошло 22 ДТП
Из-за ремонта трамвайных путей на Советской в Туле образовалась гигантская пробка