Летим из Калуги в турецкую Анталию

Вылеты будут выполняться из Международного аэропорта "Калуга" два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, а с 04 июля 2019 года – по понедельникам и четвергам.

Авиаперевозки планируется выполнять на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737-800, вместимостью до 189 пассажиров.

Полетная программа по данному направлению запланирована до середины сентября, в рамках весенне-летнего расписания.

Вылеты будут осуществляться из нового просторного терминала международных воздушных линий калужского аэропорта, что позволит сделать путешествие в лето еще более комфортным и быстрым.

Пакетные туры с прямым вылетом из Калуги предлагаются многопрофильным туроператором Coral Travel www.coral.ru.